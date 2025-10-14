Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfather refused to accept body of rape accused killed by police in encounter said he used to threaten me with a pistol

पुलिस के हाथों मारे गए हैवान की लाश लेने से पिता का इनकार, कहा-पिस्टल दिखाकर मुझे भी धमकी देता था

बच्चियों को शिकार बनाने वाला हिस्ट्रीशीटर शहजाद काफी खूंखार था। वह अपने पिता रहीसुद्दीन और परिजनों को भी पिस्टल दिखाकर हत्या करने की धमकी देता था। यही कारण है कि सोमवार सुबह जब परिजनों को शहजाद के एनकाउंटर की खबर मिली तो किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई।

Ajay Singh संवाददाता, मेरठTue, 14 Oct 2025 01:05 PM
share Share
Follow Us on
पुलिस के हाथों मारे गए हैवान की लाश लेने से पिता का इनकार, कहा-पिस्टल दिखाकर मुझे भी धमकी देता था

यूपी के मेरठ में सोमवार को एनकाउंटर में पुलिस के हाथों मारे गए बच्चियों के हैवान का शव लेने से उसके अपने पिता ने मना कर दिया। पिता रहीसुद्दीन का कहना है कि उन्होंने शहजाद को कई बार समझाया था, लेकिन वो नहीं माना था। शहजाद पिस्टल दिखाकर धमकी देता था। एक बार शहजाद ने उन्हें चारा काटने की मशीन पर फेंक दिया था। 10 साल से क्राइम कर रहा था। अब बेटे की डेड बॉडी भी नहीं चाहिए। रहीसुद्दीन ने कहा कि पुलिस से शव ले जाने से इंकार कर दिया है। पुलिस ही लावारिस में दफन कराएगी। हालांकि बाद में शहजाद का शव उसके परिजनों के सुपुर्द कराया गया और दफीना गांव में कराया गया।

बच्चियों को शिकार बनाने वाला हिस्ट्रीशीटर शहजाद काफी खूंखार था। अपने पिता रहीसुद्दीन और परिजनों को भी वह पिस्टल दिखाकर हत्या करने की धमकी देता था। यही कारण है कि सोमवार सुबह जब परिजनों को शहजाद के एनकाउंटर की खबर मिली तो किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। मोर्चरी पर शहजाद के शव की पहचान कराने के लिए उसके पिता को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने शव ले जाने से इंकार कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने रहीसुद्दीन और रिश्तेदारों को समझा बुझाकर शव सुपुर्दगी में दिया। बाद में गांव में ही दफीना कराया गया। दोपहर को रहीसुद्दीन अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मोर्चरी पहुंचे और शहजाद के शव की शिनाख्त की।

ये भी पढ़ें:कौन था पुलिस एनकाउंटर में मारा गया शहजाद? क्यों खौफ खाते थे बच्चियों के मां-बाप

मीडिया ने बातचीत का प्रयास किया तो रहीसुद्दीन बेधड़क बात करने लगे। बताया कि मेरा नाम रहीसुद्दीन है और मैं शहजाद का पिता हूं। शहजाद मेरा बड़ा बेटा था। पुलिस ने एनकाउंटर में शहजाद को मारा था और पहचान कराने के लिए पुलिस ने मोर्चरी बुलाया था। मैंने शिनाख्त की है। शहजाद एनकाउंटर में मारा गया, इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूं। आज शहजाद का एनकाउंटर हुआ और उसकी रार कट गई। मैं और मेरा पूरा परिवार शहजाद से परेशान था। आज दिल से खुश हूं। 10 महीने से हमारा पूरा परिवार परेशान हो गया था। बहुत खुशी की बात है कि शहजाद मारा गया और ये बात मैं दिल से कह रहा हूं।

दो बच्चियों को निशाना बना चुका था आरोपी

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने इसी साल एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया था और पहले भी एक बच्ची से रेप के आरोप में पांच साल जेल में रहा था। पिछले नौ माह से शहजाद गैंगरेप के मुकदमे में वांटेड था और पुलिस के हाथ नहीं आया था। बहसूमा के मोहम्मदपुर शकिस्त गांव निवासी शातिर अपराधी शहजाद थाने का हिस्ट्रीशीटर था। शहजाद ने साथी के साथ मिलकर इसी साल जनवरी में सात साल की बच्ची से गैंगरेप किया था। बहसूमा थाने में गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

ये भी पढ़ें:यूपी में ताबड़तोड़ ऐक्शन, मेरठ पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा गया इनामी शहजाद

नौ महीने से फरार था

पिछले नौ महीने से शहजाद फरार था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी शनिवार यानी 11 अक्तूबर की रात शहजाद ने पीड़ित बच्ची के परिजनों को डराने के लिए उनके घर पर फायरिंग की। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद से ही शहजाद के पीछे स्वाट टीम को लगाया गया। सोमवार अलसुबह 5.45 बजे शहजाद को पुलिस टीम ने सरूरपुर थाना क्षेत्र में सरधना-बिनौली रोड पर घेर लिया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में शहजाद को गोली लगी और उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Police Encounter UP Police Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |