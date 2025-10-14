पुलिस के हाथों मारे गए हैवान की लाश लेने से पिता का इनकार, कहा-पिस्टल दिखाकर मुझे भी धमकी देता था

बच्चियों को शिकार बनाने वाला हिस्ट्रीशीटर शहजाद काफी खूंखार था। वह अपने पिता रहीसुद्दीन और परिजनों को भी पिस्टल दिखाकर हत्या करने की धमकी देता था। यही कारण है कि सोमवार सुबह जब परिजनों को शहजाद के एनकाउंटर की खबर मिली तो किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई।

यूपी के मेरठ में सोमवार को एनकाउंटर में पुलिस के हाथों मारे गए बच्चियों के हैवान का शव लेने से उसके अपने पिता ने मना कर दिया। पिता रहीसुद्दीन का कहना है कि उन्होंने शहजाद को कई बार समझाया था, लेकिन वो नहीं माना था। शहजाद पिस्टल दिखाकर धमकी देता था। एक बार शहजाद ने उन्हें चारा काटने की मशीन पर फेंक दिया था। 10 साल से क्राइम कर रहा था। अब बेटे की डेड बॉडी भी नहीं चाहिए। रहीसुद्दीन ने कहा कि पुलिस से शव ले जाने से इंकार कर दिया है। पुलिस ही लावारिस में दफन कराएगी। हालांकि बाद में शहजाद का शव उसके परिजनों के सुपुर्द कराया गया और दफीना गांव में कराया गया।

मीडिया ने बातचीत का प्रयास किया तो रहीसुद्दीन बेधड़क बात करने लगे। बताया कि मेरा नाम रहीसुद्दीन है और मैं शहजाद का पिता हूं। शहजाद मेरा बड़ा बेटा था। पुलिस ने एनकाउंटर में शहजाद को मारा था और पहचान कराने के लिए पुलिस ने मोर्चरी बुलाया था। मैंने शिनाख्त की है। शहजाद एनकाउंटर में मारा गया, इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूं। आज शहजाद का एनकाउंटर हुआ और उसकी रार कट गई। मैं और मेरा पूरा परिवार शहजाद से परेशान था। आज दिल से खुश हूं। 10 महीने से हमारा पूरा परिवार परेशान हो गया था। बहुत खुशी की बात है कि शहजाद मारा गया और ये बात मैं दिल से कह रहा हूं।

दो बच्चियों को निशाना बना चुका था आरोपी पुलिस के मुताबिक आरोपी ने इसी साल एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया था और पहले भी एक बच्ची से रेप के आरोप में पांच साल जेल में रहा था। पिछले नौ माह से शहजाद गैंगरेप के मुकदमे में वांटेड था और पुलिस के हाथ नहीं आया था। बहसूमा के मोहम्मदपुर शकिस्त गांव निवासी शातिर अपराधी शहजाद थाने का हिस्ट्रीशीटर था। शहजाद ने साथी के साथ मिलकर इसी साल जनवरी में सात साल की बच्ची से गैंगरेप किया था। बहसूमा थाने में गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था।