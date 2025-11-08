पिता ने 6 साल की बेटी से किया रेप, चाची की शिकायत पर ऐक्शन; यूपी में शर्मनाक घटना

संक्षेप: यूपी के बिजनौर में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक बाप ने अपनी छह साल की बेटी के साथ रैप किया। इस घिनौने का शिकायत के बाद ऐक्शन हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

यूपी के बिजनौर में किरतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बाप-बेटी का पवित्र रिश्ता तार-तार हो गया। नशे के आदी एक पिता पर अपनी छह वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। घटना का खुलासा होने के बाद आरोपी फरार हो गया। एएसपी सिटी, सीओ नजीबाबाद व थाना प्रभारी निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। पुलिस ने बच्ची की चाची की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

परिजनों के मुताबिक आरोपी पिता नशे का आदी है और उसका अपनी पत्नी से अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है। दो दिन पूर्व उसका पत्नी से विवाद हुआ था। जिसके बाद उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को छोड़कर मायके चली गई थी। घर पर छह वर्षीय बच्ची और तीन वर्षीय बेटा इसी के साथ रह रहे थे। आरोप है कि पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना को उसके छोटे भाई की पत्नी ने देख लिया तो आरोपी मौके से भाग निकला।

चाची ने दी तहरीर बच्ची के चाची और चाचा ने ग्राम प्रधान को फोन पर घटना की जानकारी दी। प्रधान ने बच्ची से बात करने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पा देवी मौके पर पहुंची और पीड़ित बालिका और परिजनों से वार्ता की। पीड़िता की चाची की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।