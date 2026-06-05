पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों को जहर पिलाकर मार डाला, यूपी में दिल दहलाने वाली घटना
यूपी के गोरखपुर में एक पिता ने दिल दहला देने वाली वारदात की है। उसने अपने दो मासूम बच्चों को जहर देकर मार डाला। पुलिस दादा की तहरीर पर आरोपी पिता को पकड़ लिया है।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीडा थाना क्षेत्र के बरवार खुर्द गांव में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। आरोप है कि एक पिता ने अपने दो मासूम बच्चों को जहरीला पदार्थ पिला दिया, इलाज के दौरान दोनों की मेडिकल कालेज में मौत हो गई। पुलिस ने बच्चों के दादा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित पिता को हिरासत में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार, बरवार खुर्द गांव निवासी सत्यम कुमार ऑटो चलाता है। गुरुवार शाम करीब छह बजे सत्यम घर पहुंचा, उस समय पत्नी काम पर गई हुई थी। आरोप है कि इसी दौरान उसने अपने दो बच्चों प्राची (8 वर्ष) और अक्षत (साढ़े चार वर्ष) को जहरीला पदार्थ पिला दिया। इस दौरान उसने बड़ी बेटी प्रज्ञा (11 वर्ष) को भी जहर पिलाने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग गई।
कुछ देर बाद दोनों बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। परिवरीजनों को जब जानकारी हुई तो वे लोग दोनों बच्चों को जिला अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत देखते हुए दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। शुक्रवार की सुबह इलाज के दौरान पहले अक्षत की मौत हुई, जबकि करीब आधे घंटे बाद प्राची ने भी दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चों के दादा अनिल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित पिता सत्यम को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है।
दोनों बच्चों के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा
एसपी नार्थ ज्ञानेन्द्र ने बताया कि बरवार गांव के अनील कन्नौजिया ने पुलिस को सूचना दी कि उनके बेटे ने अपने दो बच्चों को जहर दे दिया है। गीडा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। दोनों बच्चों के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
नदी में नहाते समय भाई-बहन की डूबने से मौत
वहीं संतकबीनगर में कुआनो नदी के दौलतपुर घाट पर शुक्रवार को नहाते समय सगे भाई-बहन की डूबकर मौत हो गई। मरने वाले दोनों बच्चे महुली क्षेत्र के मानपुर के रहने वाले थे। परिजनों के साथ स्नान के लिए आए थे। महुली क्षेत्र के मानपुर निवासी हकीमुल्लाह अपने भाई अताउल्लाह और अपने दो बच्चों मो. सलीम (13) और बेटी इफ़तजहां (10) के साथ ससुराल धनघटा क्षेत्र के परसहर गया था। शुक्रवार को सुबह लगभग दस बजे हकीकुल्लाह दोनों बच्चों और भाई के साथ दौलतपुर घाट पर स्नान के लिए पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नहाते समय मो. सलीम और इफ़तजहां कुआनो नदी के गहराई में डूबने लगे। इस दौरान चीख-पुकार सुनकर लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पाण्डेय और धनघटा पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों ने दोनों बच्चों को निकाला। आनन-फानन में दोनों को सीएचसी हैंसर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की मौत की पुष्टि की।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें