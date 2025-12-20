नाबालिग बेटे के सामने थाने में एक घंटे गिड़गिड़ाता रहा पिता, पैरों में गिरकर मांगी माफी

संक्षेप: किशोर कक्षा 11 में पढ़ता है। वह अपने मां-बाप का इकलौता बेटा है। पिता की बात बेटे को इतनी बुरी लग गई और वह कोतवाली पहुंच गया। पिता पर पिटाई करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दे दी। कोतवाली पुलिस जांच शुरू की और पिता को तलब कर लिया। अंत में पिता बेटे के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगी।

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सदर कोतवाली में शुक्रवार को एक भावुक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक पिता अपने नाबालिग बेटे के सामने गिड़गिड़ाता, पैरों में गिरकर माफी मांगता नजर आया। वहीं पिता के खिलाफ तहरीर लेकर पहुंचा बेटा कार्रवाई कराने पर अड़ा था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे? पिता-पुत्र के बीच हो रहे संवाद को सुन वहां मौजूद लोग भी हैरान थे। हर कोई यह देखकर दंग था कि आखिर अपने ही पिता से बेटा इस कदर नाराज क्यों और कैसे हो गया? पिता की हालत देख लोगों को दुख भी हो रहा था लेकिन कोई कुछ बोल पाने की स्थिति में खुद को नहीं पा रहा था।

दरअसल, पिता ने किसी बात को लेकर अपने किशोर बेटे को डांट दिया था। इसी से नाराज होकर बेटे ने पिता के खिलाफ तहरीर लिखी और कोतवाली पहुंच गया। पुलिस के बुलाने पर पिता भी कोतवाली पहुंचे। वहां वह अपने इकलौते बेटे के सामने एक घंटे तक गिड़गिड़ाते रहे लेकिन बेटा नहीं पिघला। यही नहीं पिता को बेटे के पैरों में गिर कर माफी मांगनी पड़ी। यह सब देख लोग अवाक रह गए। कोतवाली में डेढ़ घंटे तक यह मामला चर्चा का विषय बना रहा।