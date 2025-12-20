Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfather pleaded his minor son for an hour at the police station falling at his feet and begging for forgiveness
नाबालिग बेटे के सामने थाने में एक घंटे गिड़गिड़ाता रहा पिता, पैरों में गिरकर मांगी माफी

नाबालिग बेटे के सामने थाने में एक घंटे गिड़गिड़ाता रहा पिता, पैरों में गिरकर मांगी माफी

संक्षेप:

किशोर कक्षा 11 में पढ़ता है। वह अपने मां-बाप का इकलौता बेटा है। पिता की बात बेटे को इतनी बुरी लग गई और वह कोतवाली पहुंच गया। पिता पर पिटाई करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दे दी। कोतवाली पुलिस जांच शुरू की और पिता को तलब कर लिया। अंत में पिता बेटे के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगी।

Dec 20, 2025 05:40 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सदर कोतवाली में शुक्रवार को एक भावुक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक पिता अपने नाबालिग बेटे के सामने गिड़गिड़ाता, पैरों में गिरकर माफी मांगता नजर आया। वहीं पिता के खिलाफ तहरीर लेकर पहुंचा बेटा कार्रवाई कराने पर अड़ा था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे? पिता-पुत्र के बीच हो रहे संवाद को सुन वहां मौजूद लोग भी हैरान थे। हर कोई यह देखकर दंग था कि आखिर अपने ही पिता से बेटा इस कदर नाराज क्यों और कैसे हो गया? पिता की हालत देख लोगों को दुख भी हो रहा था लेकिन कोई कुछ बोल पाने की स्थिति में खुद को नहीं पा रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, पिता ने किसी बात को लेकर अपने किशोर बेटे को डांट दिया था। इसी से नाराज होकर बेटे ने पिता के खिलाफ तहरीर लिखी और कोतवाली पहुंच गया। पुलिस के बुलाने पर पिता भी कोतवाली पहुंचे। वहां वह अपने इकलौते बेटे के सामने एक घंटे तक गिड़गिड़ाते रहे लेकिन बेटा नहीं पिघला। यही नहीं पिता को बेटे के पैरों में गिर कर माफी मांगनी पड़ी। यह सब देख लोग अवाक रह गए। कोतवाली में डेढ़ घंटे तक यह मामला चर्चा का विषय बना रहा।

देवरिया शहर के एक मोहल्ले का रहने वाला किशोर कक्षा 11 में पढ़ता है। वह अपने मां-बाप का इकलौता बेटा है। पिता ने किसी बात को लेकर बेटे को कुछ युवकों के सामने डांट दिया। यह बात बेटे को इतनी बुरी लग गई और वह कोतवाली पहुंच गया। पिता पर पिटाई करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दे दी। कोतवाली पुलिस जांच शुरू की और पिता को तलब कर लिया। पिता ने पूरी बात बताई और बेटे को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। वह पिता पर कार्रवाई की मांग कर रहा था। वह बार-बार अपने मामा को कोतवाली बुलाने की भी मांग करता रहा। अंत में पिता बेटे के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगी। उसके बाद बेटा माना और पिता के साथ जाने को तैयार हुआ। यह देख पुलिसकर्मियों के साथ ही वहां मौजूद लोग भी असहज दिखे।

ये भी पढ़ें:बीजेपी में कील कांटे दुरुस्त करने की कवायद, नड्डा-योगी-पंकज की मौजूदगी में मंथन
ये भी पढ़ें:योगी ने SIR को लेकर BJP नेताओं को फिर किया सतर्क, बोले-हरगिस न होने दें ये 2 काम
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |