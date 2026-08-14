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अर्थी पर पिता, सादे कागज पर अंगूठा लगवाता रहा बेटा, लखनऊ से शर्मसार करने वाला वीडियो

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, रहीमाबाद (लखनऊ) संवाददाता
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लखनऊ से एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पिता की मौत के बाद अर्थी पर रखे शव से ही सादे कागज पर अंगूठा लगवाते बेटे का वीडियो सामने आया है। पिता ने बेटे को पहले ही संपत्ति से बेदखल कर दिया था।

यूपी की राजधानी लखनऊ से एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। जिस बेटे के कंधे पर पिता की अर्थी उठनी थी, उसी पर मौत के बाद संपत्ति हड़पने की कोशिश का आरोप लगा है। रहीमाबाद में 75 वर्षीय छत्रपाल की मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान उनका इकलौते बेटा महेंद्र अर्थी पर पड़े पिता के अंगूठे के निशान सादे कागज पर लगवाता रहा। खड़ौहा गांव निवासी छत्रपाल की गुरुवार को मौत हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डालते ही वायरल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया।

माता-पिता को पैतृक घर से निकाला

बुद्धेश्वर निवासी मृतक की बेटी सुमन ने आरोप लगाया कि महेंद्र और उसकी पत्नी लक्ष्मी माता-पिता को आए दिन प्रताड़ित करते थे। वर्ष 2023 में दोनों ने छत्रपाल और उनकी पत्नी शिवदेवी को पैतृक घर से निकाल दिया था। इसके बाद माता-पिता बुजुर्ग रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर हो गए। वर्ष 2024 में दोनों सुमन के घर रहने आ गए। कुछ समय बाद वे अन्य बेटियों के घर भी रहे।

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संपत्ति से बेदखल कर दिया था

सुमन के मुताबिक, छत्रपाल के पास करीब साढ़े छह बीघा जमीन थी। उन्होंने इसमें से एक-एक बीघा अपनी तीनों बेटियों के नाम कर दी थी। बेटे-बहू के व्यवहार से नाराज होकर उन्होंने समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर महेंद्र और लक्ष्मी को पैतृक संपत्ति से बेदखल भी कर दिया था। सुमन का आरोप है कि इसके बाद से महेंद्र जमीन हासिल करने की कोशिश कर रहा था।

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जबरदस्ती पिता को घर ले जाने का आरोप

सुमन ने बताया कि सात जुलाई को पिता की तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि महेंद्र परिजनों के साथ लखनऊ आया और विवाद के बाद छत्रपाल को अपने साथ ले गया। नौ जुलाई को उनकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के दौरान भी बहनों से गाली-गलौज हुई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, महेंद्र से उसका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बुजुर्ग की मौत के बाद बेटी की इस हरकत की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं बेटे महेंद्र से इस संबंध में बात नहीं हो सकी है।

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सादे पेपर पर अंगूठे के निशान लेना कानूनन अपराध

वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितकांत के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के निधन के बाद किसी भी सादे पेपर पर अंगूठा या उंगलियों के निशान लेना कानूनन अपराध है। इस तरह के पेपर से फर्जी वसीयत, दान पत्र, शपथ पत्र बनवाया जा सकता है। मृत व्यक्ति को अनपढ़ बताते हुए उसके अंगूठे के निशान के जरिए जमीन और बैंक संबंधी मामलों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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