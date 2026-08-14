अर्थी पर पिता, सादे कागज पर अंगूठा लगवाता रहा बेटा, लखनऊ से शर्मसार करने वाला वीडियो

लखनऊ से एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पिता की मौत के बाद अर्थी पर रखे शव से ही सादे कागज पर अंगूठा लगवाते बेटे का वीडियो सामने आया है। पिता ने बेटे को पहले ही संपत्ति से बेदखल कर दिया था।

यूपी की राजधानी लखनऊ से एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। जिस बेटे के कंधे पर पिता की अर्थी उठनी थी, उसी पर मौत के बाद संपत्ति हड़पने की कोशिश का आरोप लगा है। रहीमाबाद में 75 वर्षीय छत्रपाल की मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान उनका इकलौते बेटा महेंद्र अर्थी पर पड़े पिता के अंगूठे के निशान सादे कागज पर लगवाता रहा। खड़ौहा गांव निवासी छत्रपाल की गुरुवार को मौत हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डालते ही वायरल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया।

माता-पिता को पैतृक घर से निकाला बुद्धेश्वर निवासी मृतक की बेटी सुमन ने आरोप लगाया कि महेंद्र और उसकी पत्नी लक्ष्मी माता-पिता को आए दिन प्रताड़ित करते थे। वर्ष 2023 में दोनों ने छत्रपाल और उनकी पत्नी शिवदेवी को पैतृक घर से निकाल दिया था। इसके बाद माता-पिता बुजुर्ग रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर हो गए। वर्ष 2024 में दोनों सुमन के घर रहने आ गए। कुछ समय बाद वे अन्य बेटियों के घर भी रहे।

संपत्ति से बेदखल कर दिया था सुमन के मुताबिक, छत्रपाल के पास करीब साढ़े छह बीघा जमीन थी। उन्होंने इसमें से एक-एक बीघा अपनी तीनों बेटियों के नाम कर दी थी। बेटे-बहू के व्यवहार से नाराज होकर उन्होंने समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर महेंद्र और लक्ष्मी को पैतृक संपत्ति से बेदखल भी कर दिया था। सुमन का आरोप है कि इसके बाद से महेंद्र जमीन हासिल करने की कोशिश कर रहा था।

जबरदस्ती पिता को घर ले जाने का आरोप सुमन ने बताया कि सात जुलाई को पिता की तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि महेंद्र परिजनों के साथ लखनऊ आया और विवाद के बाद छत्रपाल को अपने साथ ले गया। नौ जुलाई को उनकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के दौरान भी बहनों से गाली-गलौज हुई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, महेंद्र से उसका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बुजुर्ग की मौत के बाद बेटी की इस हरकत की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं बेटे महेंद्र से इस संबंध में बात नहीं हो सकी है।