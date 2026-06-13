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3 बच्चों के बाप की शर्मनाक करतूत, 20 साल की लड़की से संबंध बनाया; दोस्तों को बांट दिया वीडियो

Ajay Singh संवाददाता, मुरादाबाद
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महिला ने पुलिस को बताया कि इरफान का उसके घर जाना-जाना था। वह शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। इरफान साल 2020 से उसकी बेटी का उसका शोषण कर रहा है। बीते दिनों उसकी बेटी फोन पर बात कर रही थी तभी उसने पकड़ लिया। इसके बाद पूछने पर बेटी ने बताया कि इरफान ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली है।

3 बच्चों के बाप की शर्मनाक करतूत, 20 साल की लड़की से संबंध बनाया; दोस्तों को बांट दिया वीडियो

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तीन बच्चों के बाप की शर्मनाक करतूत सामने आई है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाले इस शख्स ने 20 साल की लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण करता रहा। फिर यह वीडियो अपने दोस्तों में बांट दिया। वीडियो देखने के बाद आरोपी के दोस्त भी लड़की पर संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगे। लड़की ने मना कर दिया तो वे वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर मुख्य आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना सिविल लाइंस के अगवानपुर चौकी क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव भटावली निवासी इरफान का उसके घर जाना-जाना था। वह शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे भी हैं। महिला ने आरोप लगाया कि इरफान ने उनकी बेटी को जाल में फंसा लिया और साल 2020 से उसका शोषण कर रहा है। महिला ने पुलिस को बताया कि बीते दिनों उसकी फेटी फोन पर बात कर रही थी तभी उसने पकड़ लिया। इसके बाद पूछने पर बेटी ने बताया कि आरोपी इरफान ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली है।

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इसके बाद साल 2020 में आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। आरोपी ने पीड़िता की वीडियो भोजपुर के गांव भोपुर निवासी अपने साथी पिंटू और शमशेर को दे दिया। वह दोनों भी अब पीड़िता पर संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। मना करने पर वीडियो वायरल करने की लगातार धमकी दे रहे हैं।

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पीड़िता की मां ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी इरफान उसकी बेटी को एक छोटा कीपैड वाला मोबाइल फोन दे दिया था। उसी नंबर से वह बेटी से बात करता था। उसी नंबर पर आरोपी पिंटू और शमशेर भी उसकी बेटी के मोबाइल पर कॉल करके दबाव बनाने थे। पीड़िता की मां के अनुसार उनके पति ने बेटी के साथ हुई घटना का पता चलने पर आरोपी इरफान के घर शिकायत करने गए तो आरोपी की मां हसीना, भाई शमशाद, इरशाद, मिसाल, इमरान, दिलशाद, सलमान और भाभी फरहा ने कुछ नहीं सुना और जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर घर से भगा दिया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी इरफान, उसकी मां, भाईयों समेत 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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