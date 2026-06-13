3 बच्चों के बाप की शर्मनाक करतूत, 20 साल की लड़की से संबंध बनाया; दोस्तों को बांट दिया वीडियो

महिला ने पुलिस को बताया कि इरफान का उसके घर जाना-जाना था। वह शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। इरफान साल 2020 से उसकी बेटी का उसका शोषण कर रहा है। बीते दिनों उसकी बेटी फोन पर बात कर रही थी तभी उसने पकड़ लिया। इसके बाद पूछने पर बेटी ने बताया कि इरफान ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली है।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तीन बच्चों के बाप की शर्मनाक करतूत सामने आई है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाले इस शख्स ने 20 साल की लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण करता रहा। फिर यह वीडियो अपने दोस्तों में बांट दिया। वीडियो देखने के बाद आरोपी के दोस्त भी लड़की पर संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगे। लड़की ने मना कर दिया तो वे वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर मुख्य आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना सिविल लाइंस के अगवानपुर चौकी क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव भटावली निवासी इरफान का उसके घर जाना-जाना था। वह शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे भी हैं। महिला ने आरोप लगाया कि इरफान ने उनकी बेटी को जाल में फंसा लिया और साल 2020 से उसका शोषण कर रहा है। महिला ने पुलिस को बताया कि बीते दिनों उसकी फेटी फोन पर बात कर रही थी तभी उसने पकड़ लिया। इसके बाद पूछने पर बेटी ने बताया कि आरोपी इरफान ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली है।

इसके बाद साल 2020 में आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। आरोपी ने पीड़िता की वीडियो भोजपुर के गांव भोपुर निवासी अपने साथी पिंटू और शमशेर को दे दिया। वह दोनों भी अब पीड़िता पर संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। मना करने पर वीडियो वायरल करने की लगातार धमकी दे रहे हैं।