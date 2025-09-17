father of private bank owner who fled with public money slammed by mob पब्लिक के रुपए लेकर भागे प्राइवेट बैंक मालिक के पिता पर फूटा भीड़ का गुस्सा, पहना दी जूतों की माला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
father of private bank owner who fled with public money slammed by mob

पब्लिक के रुपए लेकर भागे प्राइवेट बैंक मालिक के पिता पर फूटा भीड़ का गुस्सा, पहना दी जूतों की माला

आरोप है कि मोटे मुनाफे का लालच देकर उसने एजेंटों के जरिए अपने बैंक में करोड़ों रुपये जमा कराए। जमा करने वालों को रसीदें भी दी गईं लेकिन 15 अगस्त के आस पास संचालक और उसके पार्टनर ने ऑफिस पर स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का पोस्टर लगा दिया और खुद गायब हो गए।

Ajay Singh गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाताWed, 17 Sep 2025 02:52 PM
पब्लिक के रुपए लेकर भागे प्राइवेट बैंक मालिक के पिता पर फूटा भीड़ का गुस्सा, पहना दी जूतों की माला

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पब्लिक के करोड़ों रुपए लेकर भाग जाने के आरोपी एक प्राइवेट बैंक मालिक के पिता पर बुधवार को भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने उन्हें जूतों की माला पहना दी। इसके बाद घेरकर देर तरह भला-बुरा सुनाते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ का गुस्सा शांत कराया और आरोपी के पिता को वहां से सुरक्षित निकाला। इस घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

यह मामला इस साल 11 अगस्त को सामने आया था जब लोगों ने प्राइवेट बैंक मालिक पर करोड़ों रुपयों की ठगी कर भाग जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। मामले की जांच के साथ ही पुलिस ने एक नामजद शख्स को हिरासत में भी लिया है। आरोपी, गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया इलाके का रहने वाला है। लोगों के मुताबिक उसने 2016 में अपने ही घर में एक प्राइवेट बैंक खोल लिया था। इस बैंक के जरिए उसने करीब 1500 लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की। आरोप है कि मोटे मुनाफे का लालच देकर उसने एजेंटों के जरिए करोड़ों रुपये जमा कराए। जमा करने वालों को रसीदें भी दी गईं लेकिन 15 अगस्त के आस पास संचालक और उसके पार्टनर ने ऑफिस पर स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का पोस्टर लगा दिया और खुद गायब हो गए। काफी तलाश और जांच-पड़ताल करने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। बाद में हल्ला उड़ा कि वे सब नेपाल भाग गए हैं। तब पीड़ितों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस से राहत दिलाने की गुहार लगाई थी।

शहर के युवाओं को बनाया था एजेंट

आरोपी ने अपने प्राइवेट बैंक में गोरखपुर शहर और आसपास के कई युवाओं को एजेंट बनाया था। एजेंट, आम जनता के खाते खुलवाते और उनसे हर दिन रकम लेकर बैंक में जमा कराते थे। उसके बदले खाताधारकों को बाकायदा रसीद दी जाती थी। सभी एजेंटों के सैलरी अकाउंट भी उसी बैंक में ही खोले गए थे। इससे लोगों को भरोसा और बढ़ गया था। एजेंटों के अनुसार उन्होंने पिछले नौ साल में करीब 1500 लोगों के पांच करोड़ से अधिक रुपये बैंक में जमा कराए हैं। हर एजेंट का भी कुछ धन जमा है। वेतन मिलाकर कुल करीब 13.40 लाख रुपये उन लोगों के डिपॉजिट हैं। सब सही चल रहा था कि संचालक ने ऑफिस पर रक्षाबंधन के बाद स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का पोस्टर लगवाया। कहा कि 17 अगस्त तक बैंक बंद रहा।

फोन पर बोला-अब कलेक्शन मत करना

एजेंटों का कहना है कि छुट्टी का पोस्टर लगने के बाद फोन पर संचालक की कॉल आई थी। उसने कहा कि हम लोग नेपाल जा रहे हैं। अब तुम लोग कलेक्शन मत करना। जब वापस आएंगे तब देखा जाएगा। इसके बाद संचालक का मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद से ही बैंक पर ताला लगा है। रुपये जमा करने वाले पीड़ित अब एजेंटों को पकड़ रहे हैं। उनके पास दिन-रात खाताधारकों के फोन आ रहे हैं। खाताधारक अपने पैसे मांग रहे हैं। खाताधारकों के लगातार कॉल आने से एजेंट बहुत परेशान हो गए हैँ। उन्होंने भी पिछले दिनों एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी सिटी अभिनव त्यागी से गुहार लगाई थी। एसपी सिटी ने मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

दोगुना-तिगुना मुनाफे का दिया जाता था झांसा

खाताधारकों को लुभाने के लिए बैंक में कई लुभावनी स्कीमें तैयार की गई थीं। इसमें एफडी कराने पर 5 साल में दोगुना लाभ का आश्वासन दिया जाता था। जबकि 6 साल में तीन गुना लाभ देने की बात बताई जाती थी। इसके अलावा नियमित जमा पर ब्याज दरें बाजार से कई गुना ज्यादा थीं। झांसे में आए लोग बैंक में नियमित रुपये जमा करने लगे थे।

बैंक में जमा रुपये से खरीदी संपत्ति

पीड़ित एजेंटों का आरोप है कि बैंक संचालकों ने लोगों की जमा पूंजी से शहर के कई इलाकों में संपत्ति खरीदी है। जिसमें बिछिया में तीन मंजिला आलीशान मकान भी शामिल है।

क्या बोली पुलिस

बुधवार को आरोपी के पिता पर भीड़ का गुस्सा भड़कने के बाद पुलिस ने बताया कि इस मामले में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज है। एक नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

