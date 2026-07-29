4 बच्चों के बाप ने अपने से कम उम्र की महिला को फंसाकर की दूसरी शादी, हकीकत पता चली तो..
उत्तर प्रदेश की राजधानी में 4 बच्चों के बाप ने अपने से कम उम्र की महिला को फंसाकर दूसरी शादी कर ली। युवती को हकीकत पता चली तो उसके होश उड़ गए। पीड़ित महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में में चार बच्चों के बाप ने अपनी से कम उम्र की महिला को फंसा लिया। इसके बाद चार बच्चों के पिता ने एक युवती को झांसा देकर दूसरी शादी कर ली। पीड़िता को जब हकीकत पता चली तो उसने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता के अनुसार लवकुशनगर नई बस्ती निवासी भारत कुमार धानुक से उसकी मुलाकात हुई थी। आरोप है कि करीब छह वर्ष पहले भारत ने उससे शादी कर ली और किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। इस दौरान दोनों का एक छह वर्षीय बेटा भी हुआ। पीड़िता का आरोप है कि कुछ समय पहले उसे पता चला कि भारत पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने पुलिस में शिकायत न करने की बात कही और वादा किया कि वह उसका और बच्चे का पूरा खर्च उठाएगा। इसके बाद भारत ने तेलीबाग में पीड़िता के लिए किराए का कमरा दिलाया और काफी समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
जान से मारने की धमकी
बाद में आरोपी ने पीड़िता से दूरी बनानी शुरू कर दी। विरोध करने पर वह उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देने लगा। इंस्पेक्टर गाजीपुर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर धोखाधड़ी, दुष्कर्म और धमकी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
नाबालिग के अपहरण का प्रयास, एक आरोपी गिरफ्तार
वहीं मलिहाबाद थानाक्षेत्र के एक गांव में शनिवार रात घर के बरामदे में सो रही 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण करने का प्रयास किया गया। बाइक सवार तीन बदमाशों ने किशोरी को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। शोर सुनकर जागे परिजनों ने बदमाशों को दौड़ाया, जिसमें एक आरोपी पकड़ा गया जबकि दो मौके से फरार हो गए।गांव निवासी किसान ने बताया कि शनिवार रात करीब 10.30 बजे वह परिवार के साथ बरामदे में सो रहा था। इस दौरान एक बाइक पर सवार तीन बदमाश वहां पहुंचे और बरामदे में सो रही उसकी नाबालिग बेटी को पकड़कर जबरन बाइक पर बैठाने लगे। किशोरी के चीखने-चिल्लाने पर किसान और अन्य परिजन जाग गए और बदमाशों की ओर दौड़े। परिजनों को आता देख दो बदमाश बाइक लेकर भाग निकले, जबकि एक को लोगों ने धर दबोचा। पकड़े गए युवक को मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी की पहचान संदीप कुमार निवासी सिकरोरी, थाना काकोरी के रूप में हुई है।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें