4 बच्चों के बाप ने अपने से कम उम्र की महिला को फंसाकर की दूसरी शादी, हकीकत पता चली तो..

उत्तर प्रदेश की राजधानी में 4 बच्चों के बाप ने अपने से कम उम्र की महिला को फंसाकर दूसरी शादी कर ली। युवती को हकीकत पता चली तो उसके होश उड़ गए। पीड़ित महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में में चार बच्चों के बाप ने अपनी से कम उम्र की महिला को फंसा लिया। इसके बाद चार बच्चों के पिता ने एक युवती को झांसा देकर दूसरी शादी कर ली। पीड़िता को जब हकीकत पता चली तो उसने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के अनुसार लवकुशनगर नई बस्ती निवासी भारत कुमार धानुक से उसकी मुलाकात हुई थी। आरोप है कि करीब छह वर्ष पहले भारत ने उससे शादी कर ली और किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। इस दौरान दोनों का एक छह वर्षीय बेटा भी हुआ। पीड़िता का आरोप है कि कुछ समय पहले उसे पता चला कि भारत पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने पुलिस में शिकायत न करने की बात कही और वादा किया कि वह उसका और बच्चे का पूरा खर्च उठाएगा। इसके बाद भारत ने तेलीबाग में पीड़िता के लिए किराए का कमरा दिलाया और काफी समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

जान से मारने की धमकी बाद में आरोपी ने पीड़िता से दूरी बनानी शुरू कर दी। विरोध करने पर वह उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देने लगा। इंस्पेक्टर गाजीपुर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर धोखाधड़ी, दुष्कर्म और धमकी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

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