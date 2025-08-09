Father of a UP police inspector murdered, neighbours committed the crime, sensation in the area in Bareilly यूपी में दरोगा के पिता की हत्या, पड़ोसियों ने कर डाली वारदात, इलाके में सनसनी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Father of a UP police inspector murdered, neighbours committed the crime, sensation in the area in Bareilly

यूपी में दरोगा के पिता की हत्या, पड़ोसियों ने कर डाली वारदात, इलाके में सनसनी

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में दरोगा के पिता की पड़ोसियों ने हत्या कर दी। वह समझाने गए थे। वारदात से इलाके सनसनी फैल गई। बेटे की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 05:48 AM
यूपी के बरेली जिले में शराब पीकर गाली दे रहे युवक को समझाने गए दरोगा के सेवानिवृत्त शिक्षक पिता की पड़ोसियों ने हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। परिवार की तहरीर पर इस मामले में महिला समेत तीन आरोपियों के खिलाफ थाना किला में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ऐक्शन आई पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ कर रही है।

किला के मोहल्ला फूलबाग छावनी में रहने वाले राजेश कुमार ने पुलिस को बताया के उनके बड़े भाई सर्वेश कुमार गाजियाबाद में दरोगा हैं। यहां वह सेवानिवृत्त शिक्षक पिता नत्थूलाल व अन्य लोगों के साथ रहकर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। राजेश के मुताबिक, शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे पड़ोसी मनोज शराब पीकर उन्हें और परिवार वालों को गालियां दे रहा था। इस पर उनके पिता 65 वर्षीय नत्थू लाल मनोज को समझाने उसके घर गए थे। मगर मनोज, उसकी पत्नी, किशन पाल और परिवार वाले वहां भी उनके पिता से गालीगलौज और मारपीट करने लगे। इसके बाद जान से मारने के इरादे से आरोपियों ने उनके पिता को धक्का दे दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गए।

राजेश परिवार वालों के साथ पिता को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। किला इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि मृतक के बेटे की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मृतक के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है।

