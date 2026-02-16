Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

बाप की हत्या, बेटे को मरा समझा, बहू ने छिपकर बचाई जान; श्रावस्ती में घर में घुसे डकैतों का तांडव

Feb 16, 2026 12:54 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
share Share
Follow Us on

श्रावस्ती में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर किसान नेमराज पाठक की चाकू से हत्या कर दी और बेटे को घायल कर दिया। बदमाश जेवर व सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में टीमें लगाई गई हैं।

बाप की हत्या, बेटे को मरा समझा, बहू ने छिपकर बचाई जान; श्रावस्ती में घर में घुसे डकैतों का तांडव

श्रावस्ती जिले में डकैती और हत्या की सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के भजोरेपुरवा गांव में रविवार देर रात चार नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर किसान नेमराज पाठक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी, जबकि उनके बेटे सुनील पाठक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश घर में रखे सोने-चांदी के जेवर, नकदी और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश और भय का माहौल है।

लूट के दौरान चाकू से वार

जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित भजोरेपुरवा गांव निवासी नेमराज पाठक अपने बेटे सुनील और बहू लक्ष्मी के साथ गांव से थोड़ा बाहर बने मकान में रहते थे। उनकी पत्नी का करीब पांच साल पहले निधन हो चुका था। रविवार रात करीब तीन बजे चार नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए। घर में हलचल होने पर नेमराज की नींद खुल गई और उन्होंने शोर मचाते हुए बदमाशों का विरोध किया। इसी दौरान बदमाशों ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

बेटे के सामने पिता की हत्या

आवाज सुनकर बेटा सुनील भी मौके पर पहुंचा, लेकिन बदमाशों ने उसे पकड़कर चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बहू लक्ष्मी के मुताबिक, बदमाशों ने सुनील के सामने ही नेमराज पर कई बार चाकू से वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। डर के कारण वह बेड के नीचे छिप गई और वहीं से चार लोगों के पैर देखे। बदमाशों ने इसके बाद पूरे घर में लूटपाट की और जेवरात सहित कीमती सामान समेटकर फरार हो गए।

बदमाशों के जाने के बाद महिला ने शोर मचाकर पड़ोसियों और ग्रामीणों को बुलाया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुनील को जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं।

चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस

पुलिस ने बेटे की तहरीर के आधार पर चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या और डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

इस घटना ने ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव से बाहर बने मकानों में रहने वाले परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है और मामले की गहन जांच जारी है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;