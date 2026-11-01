3 लाख की सुपारी देकर बाप ने बेटे को मरवाया; नशेबाजी से परेशान थे, शानू हत्याकांड में खुलासा

उरई में प्रॉपर्टी डीलर पिता ने बेटे की नशे की लत से परेशान होकर तीन लाख रुपये की सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी। आरोपियों ने चलती कार में रस्सी से गला घोंटकर हत्या की और शव बोरे में भरकर फेंक दिया। पुलिस ने पिता समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

उरई, संवाददाता: प्रॉपर्टी डीलर पिता अपने बेटे की नशेबाजी से इस कदर तंग आ गया कि उसने तीन लाख रुपये सुपारी देकर पुत्र की हत्या करवा दी। हमलावर उसे उठा ले गए और भिंड के जंगल में चलती कार में रस्सी से गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, लाश बोरे में भरकर नमक-सर्फ लगाकर फेंक दी। पुलिस ने पिता व तीनों सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ला शिवपुरी निवासी रशीद अंसारी का बड़ा बेटा शानू उर्फ रईस अंसारी सालों से नशे की गिरफ्त में था। रशीद व परिवार के सभी लोग उससे परेशान थे। पिता ने कई बार शानू को ग्वालियर के नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया ताकि उसकी नशेबाजी की आदत छूट जाए पर ऐसा हो न सका।

तीन लाख सुपारी देकर बाप ने बेटे की हत्या कराई भिंड देहात कोतवाली प्रभारी शिवप्रताप सिंह के मुताबिक बेटे से छुटकारा पाने के लिए रशीद ने खौफनाक साजिश रची। इसके तहत 25 अक्तूबर को वह ग्वालियर नशा मुक्ति केंद्र में बेटे से मिलने गया। घर ले जाने की बात कहकर भरोसे में लिया। इस दौरान रशीद तीन लाख रुपये में उसे मारने की सुपारी मोहम्मद इजराइल निवासी माहिल तालाब, मुन्ना निवासी कालपी चुंगी और गुड्डू निवासी शिवपुरी को दे चुका था। सुनियोजित साजिश के तहत तीनों सुपारी किलर किराए की कार से ग्वालियर पहुंचे। इधर, रशीद ने शानू को नशामुक्ति केंद्र से बाहर निकालकर तीनों के हवाले कर दिया।

कार में रस्सी से गला घोटकर मार डाला आरोपियों ने शानू को उठाकर गाड़ी में डाला और चलती कार में ही रस्सी से गला घोटकर मार डाला। इसके बाद शव को भिंड के जंगल में फेंक दिया। 27 अक्तूबर को ग्रामीणों ने बोरे में बंद लाश देखी तो भिंड पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो तीनों हत्यारोपियों की कार का नंबर मिल गया, जिसके आधार पर सारा मामला सामने आ गया। भिंड देहात पुलिस ने शुक्रवार रात उरई में दबिश दी और स्थानीय कोतवाली पुलिस के सहयोग से रशीद अंसारी व तीनों सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया। चारों को भिंड ले जाया गया है। उरई कोतवाली प्रभारी आनंद सिंह ने चारों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।