पिता की हत्या, बाबा मौत, अब मां को फांसी...किसके सहारे रहेंगे अमित के तीन बच्चे, परिवार में कौन बचा?

अमित हत्याकांड मामले में मेरठ की अदालत ने दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई है। अमित के तीन बच्चे हैं। पिता की मौत और मां को फांसी के बाद अब उनकी परवरिश को लेकर चिंता सताने लगी है।

Meerut News: सांप कांड मामले में दोषी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मेरठ की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। रविता ने अप्रैल 2025 में अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित की गला दबाकर हत्या कर दी थी। रविता और अमित के तीन बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा है और दो बेटियां हैं। शुक्रवार को आए कोर्ट के फैसले का जहां एक ओर लोगों ने स्वागत किया तो वहीं रविता और अमित के बच्चों की परवरिश को लेकर चिंता जताई। अब सवाल ये उठा रहा है कि अमित के परिवार में कौन-कौन बचा है जो इन मासूम बच्चों क देखभाल करेगा? माता-पिता के अलावा परिवार में अब कौन-कौन बचा है, जिसके कंधों पर बच्चों की जिम्मेदारी पहुंच गई है।

अकबरपुर सादात निवासी अमित कश्यप चार भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसके बड़े भाई का नाम मोनू है, जबकि छोटे भाई अंकित और संदीप हैं। परिवार के सभी भाई मजदूरी कर अपने-अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। अमित की हत्या के करीब तीन महीने बाद उसके पिता विजयपाल सिंह की भी बेटे की मौत के सदमे में मौत हो गई। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं से परिवार पूरी तरह टूट गया था। अमित की मौत के बाद उसके पीछे रह गए तीन मासूम बच्चों की जिम्मेदारी अब उनकी दादी मुनेश के कंधों पर है।

दादी के कंधों पर हैं तीनों बच्चों की पढ़ाई-लिखाई अमित का बड़ा बेटा अनिकेत करीब छह वर्ष का है और गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो में पढ़ता है। बेटी अनु करीब चार वर्ष की है और कक्षा एक की छात्रा है। सबसे छोटी बेटी गोरी की उम्र करीब ढाई वर्ष है। पिता की मौत के बाद तीनों बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, पालन-पोषण और देखरेख की जिम्मेदारी उनकी दादी मुनेश संभाल रही हैं। दादी मुनेश ने बताया कि अनिकेत और अनु गांव के ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। वह किसी तरह बच्चों की पढ़ाई और जरूरतों को पूरा कर रही हैं। छोटे बच्चों को देखकर उन्हें अपने बेटे अमित की याद आती है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्चों की परवरिश और पढ़ाई करना उनके लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

‘बहू बनकर आई थी, नहीं सोचा था बेटे को ही लील जाएगी’ अमित की मां मुनेश ने बताया कि रविता का मायका गांव सैदपुरा जिला मुजफ्फरनगर में है। अमित और रविता की शादी वर्ष 2018 में हुई थी। उस समय परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि जिस युवती को वह अपने घर की बहू बनाकर ला रहे हैं, वही एक दिन उनके बेटे की जिंदगी खत्म करने के मामले में आरोपी बन जाएगी। मुनेश ने भावुक होकर कहा कि बेटे की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले बेटे अमित की हत्या और उसके कुछ ही समय बाद पति विजयपाल की मौत ने परिवार को पूरी तरह झकझोर दिया। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता अमित के तीनों मासूम बच्चों के भविष्य को लेकर है।