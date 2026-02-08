बहन की शादी की खरीददारी पर विवाद; पिता ने दामाद के साथ मिलकर बेटे को मार डाला

संक्षेप: प्रयागराज के सोरांव स्थित सेवइत गांव में शादी की खरीदारी को लेकर हुए विवाद में पिता और बहनोई पर 29 वर्षीय अनिल कुमार की हत्या का आरोप है। दोनों ने कथित तौर पर उसे बांधकर पीटा और गला दबा दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस जांच में जुटी है।

प्रयागराज जिले के सोरांव के सेवइत गांव में शनिवार को एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप उसके पिता और बहनोई पर है। बताया गया कि शादी की खरीदारी को लेकर हुए विवाद के बाद पिता ने दामाद के साथ मिलकर पहले बेटे को बांधकर पीटा, फिर गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से खुशियों वाले घर में मातम पसर गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सेवइत के रौजा मोहल्ला निवासी 29 वर्षीय अनिल कुमार की बहन काजल की इसी माह शादी है। पुलिस के अनुसार, बताया गया कि खरीदारी में पैसों को लेकर अनिल कुमार का अपने पिता सफाईकर्मी गुड्डू लाल चौधरी और बड़े बहनोई राजू से विवाद हुआ। आरोप है कि बात बढ़ने पर पिता और बहनोई ने अनिल को बांधकर पीटा। मारपीट के दौरान ही उसका गला दबा दिया।

हालत बिगड़ने पर अनिल को सोरांव अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी सोरांव पुलिस को हुई तो वह अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुड्डू लाल चौधरी के दो बेटे और तीन बेटियां हैं। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। आरोपी राजू बिहार का रहने वाला है और गुड्डू लाल चौधरी की बड़ी बेटी अंजना का पति है।