एक साल के बेटे की खुद से नहीं मिलती थी शक्ल, पिता ने गला घोंटकर तालाब में फेंका शव

यूपी के बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां 30 साल के व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होने के कारण कथित रूप से अपने एक साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को एक तालाब में फेंक दिया। उसे शक था कि उसका बेटा किसी और का है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई।

ये घटना भूता थाना क्षेत्र के अथाना गांव का है। सोमपाल को अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। उसे लगता था कि उसका छोटा बेटा वरुण उसकी संतान नहीं है, क्योंकि बच्चे की शक्ल उससे नहीं मिलती थी। प्रभारी रवींद्र कुमार ने बताया कि आरोपी शराब का आदी था और अक्सर अपनी पत्नी रामबेटी से झगड़ा करता था तथा कथित तौर पर घरेलू हिंसा करता था। इसी के कारण रामबेटी पिछले दो महीनों से बिसलपुर थाना अंतर्गत बोनी गांव में अपने मायके में रह रही थी। बुधवार को सोमपाल अपने ससुराल गया तथा अपने पांच साल के बड़े बेटे अरुण और एक साल के वरुण को लेकर जबरदस्ती अपने साथ अथाना गांव ले आया।

अधिकारियों के मुताबिक बाद में उसी रात उसने वरुण की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे लगता था कि सिर्फ उसका बड़ा बेटा ही उसकी संतान है। जबकी दूसरा किसी और का बच्चा है।