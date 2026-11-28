प्रकाश नारायण तिवारी ने अर्थी तो उठा ली लेकिन लाडले बेटे की मौत का बोझ उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ता रहा। उन्होंने ठीक उसी जगह पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, जहां बेटे ने आत्महत्या की थी। वह अक्सर बेटे से कहते थे कि वह उनके कंधों का बोझ हल्का करेगा। बेटे की मौत से वह पूरी तरह टूट गए थे।

चकेरी (कानपुर), संवाददाता। कहते हैं एक पिता के कंधे पर सबसे भारी बोझ होता है बेटे की अर्थी। चकेरी के रहने वाले 55 वर्षीय प्रकाश नारायण तिवारी ने अर्थी तो उठा ली लेकिन लाडले बेटे की मौत का बोझ उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ता रहा। आहत प्रकाश नारायण ने चार महीने बाद गुरुवार की रात को ठीक उसी जगह पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, जहां बेटे ने आत्महत्या की थी। शुक्रवार सुबह रामादेवी पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर उनका शव क्षत-विक्षत हालत में पड़ा मिला। घर वालों की जानकारी हुई तो कोहराम मच गया। पहले बेटे सचिन और अब प्रकाश की मौत से सभी बेहाल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

कानपुर के चकेरी के शिवकटरा हरिजन बस्ती निवासी प्रकाश नारायण तिवारी पंडिताई करते थे। परिवार में पत्नी सुमन तिवारी, बेटा अनुज तिवारी, बेटी प्रीति तिवारी, दामाद मनीष दीक्षित हैं। परिवारीजनों ने बताया कि प्रकाश नारायण गुरुवार शाम करीब पांच बजे घर से मंदिर जाने की बात कहकर निकले थे। देर रात तक नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू की गई। शुक्रवार सुबह बेटी प्रीति चकेरी थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। यहां पर उन्हें पता चला कि प्रकाश नारायण का शव रामादेवी पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है। प्रीति ने बताया कि उनके पिता पूजा-पाठ कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनके मानसिक तनाव में होने की बात सामने आई है।

गहरा सदमा लगा था परिवारीजनों ने बताया कि प्रकाश नारायण तिवारी अक्सर बेटे से कहते थे कि वह उनके कंधों का बोझ हल्का करेगा। सचिन की मौत के बाद उसके शव को कंधा देकर प्रकाश पूरी तरह टूट गए थे। वह हमेशा बेटे के बारे में ही सोचा करते थे। बेटे के बचपन की याद उन्हें सताती थी और हर उसकी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती थी। बेटे के पालन पोषण से लेकर उसके बड़े होने और फिर शादी होने तक की जानें कितनी यादें थीं जो प्रकाश नारायण तिवारी के मन में उमड़ती-घुमड़ती रहती थीं। बेटे के बारे में सोच-सोचकर वह सदमे में चले गए थे।