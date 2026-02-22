बाथरूम में नहा रही बहू की इज्जत पर ससुर ने डाला हाथ, पहले खींचा फिर सबके सामने किया जलील

विधवा बहू ने अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया तो हर कोई हैरान रह गया। पीड़िता का आरोप है कि पति के देहांत के बाद ही ससुर का रवैया उसके प्रति बदल गया। ससुर के इरादे दिन ब दिन खराब होते चले गए। एक दिन उसे बाथरूम में नहाता देख ससुर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ससुर ने अपनी विधवा बहू के साथ शर्मनाक हरकत कर दी। यही नहीं ननदों और भांजे के साथ मिलकर बहू के साथ मारपीट भी की। बहू की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। उधर, इस घटना की इलाके में काफी चर्चा है। लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। पीड़ित महिला ने पुलिस से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की सच्चाई जल्द से जल्द सामने आनी चाहिए।

घटना, गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र की है। विधवा बहू ने अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया तो हर कोई हैरान रह गया। पीड़िता का आरोप है कि जब तक उसके पति जिंदा थे तब तक सब कुछ ठीक था लेकिन पति के देहांत के बाद ही ससुर का रवैया उसके प्रति बदल गया। ससुर के इरादे दिन ब दिन खराब होते चले गए। वह जानबूझकर बहू के सामने अश्लील हरकतें करने लगा। यहां तक कि ससुर के व्यवहार में आया ये बदलाव बहू को महसूस होने लगा। विरोध करने पर घरवाले उल्टे उसे ही दोषी ठहराने लगे। यहां तक कि घरवालों ने महिला को पीटना शुरू कर दिया। गुलरिहा पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक गांव की इस महिला का कहना है कि वर्ष 2018 में उसके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुछ समय बाद ससुर ने उस पर अपनी गंदी नजर डालनी शुरू कर दी। उसकी हरकतें दिन ब दिन अश्लील होने लगीं। एक दिन पीड़िता बाथरूम में नहा रही थी और बच्चे कमरे में सोए थे। मौका देख कर ससुर ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। बहू का कहना है कि उसने जैसे ही दरवाजा खोला ससुर ने उसका हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींच लिया। वह किसी तरह वहां से बचकर निकली। इसके बाद उसने आसपास के लोगों और अपने ननदोई को फोन कर बुलायी। बहू का आरोप है कि जब उसने घरवालों के सामने सच्चाई बयां की तो उल्टे दोषी ठहराते हुए तीनों ननदें, भांजा और ससुर उसे धमकाते हुए पीटने लगे।