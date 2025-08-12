बहू को बचाने की कोशिश में ससुर की गई जान, कलयुगी बेटे ने पीट-पीटकर मार डाला

ललितपुर में एक बेटे ने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बहू को पीट रहे बेटे का विरोध किया था। इससे गुस्साए बेटे ने उन पर लाठियों से कई वार किए और फिर धक्का देकर गिरा दिया।

यूपी के ललितपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक बेटे ने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बहू को पीट रहे बेटे का विरोध किया था। इससे गुस्साए बेटे ने उन पर लाठियों से कई वार किए और फिर धक्का देकर गिरा दिया। इससे उनका सिर पत्थर से टकरा गया था। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये घटना थाना गिरार क्षेत्र की ग्राम पंचायत हीरापुर सोनौनी का है। रहने वाले 65 साल के गोरेलाल पेशे से किसान थे। सोमवार को भोजन करके अपने कमरे में सोने चले गए थे। पुलिस के मुताबिक देर रात करीब 12 बजे उनका बेटा गुंचे आया और किसी बात पर अपनी पत्नी से उलझ गया। कहासुनी के बाद गुंचे ने लाठी उठाकर अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। चीखपुकार सुनकर गोरेलाल कमरे से बाहर निकले और बीचबचाव करने लगे। इससे नाराज गुंचे ने अपने पिता पर ही लाठियां बरसा दीं और धक्का दे गिया। इससे वृद्ध नीचे गिर गए।