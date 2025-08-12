Father in law died trying to save his daughter in law son beat him to death बहू को बचाने की कोशिश में ससुर की गई जान, कलयुगी बेटे ने पीट-पीटकर मार डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFather in law died trying to save his daughter in law son beat him to death

बहू को बचाने की कोशिश में ससुर की गई जान, कलयुगी बेटे ने पीट-पीटकर मार डाला

ललितपुर में एक बेटे ने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बहू को पीट रहे बेटे का विरोध किया था। इससे गुस्साए बेटे ने उन पर लाठियों से कई वार किए और फिर धक्का देकर गिरा दिया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ललितपुरTue, 12 Aug 2025 08:04 PM
share Share
Follow Us on
बहू को बचाने की कोशिश में ससुर की गई जान, कलयुगी बेटे ने पीट-पीटकर मार डाला

यूपी के ललितपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक बेटे ने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बहू को पीट रहे बेटे का विरोध किया था। इससे गुस्साए बेटे ने उन पर लाठियों से कई वार किए और फिर धक्का देकर गिरा दिया। इससे उनका सिर पत्थर से टकरा गया था। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये घटना थाना गिरार क्षेत्र की ग्राम पंचायत हीरापुर सोनौनी का है। रहने वाले 65 साल के गोरेलाल पेशे से किसान थे। सोमवार को भोजन करके अपने कमरे में सोने चले गए थे। पुलिस के मुताबिक देर रात करीब 12 बजे उनका बेटा गुंचे आया और किसी बात पर अपनी पत्नी से उलझ गया। कहासुनी के बाद गुंचे ने लाठी उठाकर अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। चीखपुकार सुनकर गोरेलाल कमरे से बाहर निकले और बीचबचाव करने लगे। इससे नाराज गुंचे ने अपने पिता पर ही लाठियां बरसा दीं और धक्का दे गिया। इससे वृद्ध नीचे गिर गए।

ये भी पढ़ें:स्टीयरिंग फेल होने से रेलिंग तोड़ पुल पर लटकी स्कूली बस, बच्चों की अटकी सांसे

बुजुर्ग का सिर पत्थर से टकराने के कारण वह अचेत हो गए और उनके सिर से खून बहने लगा।शोर सुनकर आसपास के लोग वृद्ध को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावरा ले गए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज ललितपुर रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही बुजुर्ग मौत हो गई। उधर, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं, इस मामले में एसपी मो. मुश्ताक ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी बेटे की तलाश की जा रही है।

Up News Up Crime Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |