ससुर ने बहू के साथ पार कर दीं सारी हदें, थाने गई तो भी नहीं छोड़ा

Feb 22, 2026 05:37 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बहराइच
पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ एसपी से ऑनलाइन शिकायत की थी। इस शिकायत के निस्तारण के क्रम में दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था। थाने पर दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात कही। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर झगड़ा शांत कराने की कोशिश की। थाने पर सुनवाई खत्म हुई और दोनों पक्ष वापस लौटने लगे।

उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक महिला ने अपने ससुर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। हैरान करने वाली बात यह है कि महिला के साथ छेड़छाड़ की ये घटना तब हुई जब वह थाने से सुनवाई के बाद लौट रही थी। महिला ने अपने पति के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया था। आरोप है कि थाने से लौटते वक्त ससुर ने बहू के साथ रास्ते में गंदी हरकतें शुरू दीं। महिला ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो ससुर ने उसे लात मारी और मुक्के बरसाने लगा। महिला का आरोप है कि इस दौरान ससुर ने उसके साथ काफी आपत्तिजनक हरकत की। महिला के आरोपों पर ससुर समेत दो के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

मामला बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से ऑनलाइन शिकायत की थी। इस शिकायत के निस्तारण के क्रम में दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने बुलवाया था। 20 फरवरी की शाम साढ़े चार बजे के तय समय पर दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे। थाने पर दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात कही। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर झगड़ा शांत कराने की कोशिश की। आरोप है कि काफी देर तक हुई बातों के दौरान अंदर ही अंदर ससुर अपनी बहू से काफी नाराज हो गया था। जैसे-तैसे थाने पर सुनवाई खत्म हुई और दोनों पक्ष वापस लौटने लगे। महिला ने इसी दौरान अपने साथ छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया है।

महिला के मुताबिक थाने पर सुनवाई खत्म होने के बाद जब वह थाने से बाहर निकली तो रास्ते में उसके ससुर रईस और शमीम ने उसके साथ छेड़छाड़ की। दोनों ने उसे लात-मुक्के से पीटा। इसके बाद अत्यंत आपत्तिजनक हरकत की। ससुर रईस और शमीम की ज्यादती की शिकार हुई महिला एक बार फिर थाने पहुंची। उसने पुलिस को अपने साथ हुई पूरी घटना विस्तार से बताई।

पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर उसके ससुर रईस और शमीम के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर, महिला का कहना है कि इस मामले में गहनता से जांच कर जल्द से जल्द ऐक्शन लेना चाहिए। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

