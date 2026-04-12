ससुर ने बहू को बेरहमी से पीटा, कपड़े फाड़े और घसीटकर निकाल दिया घर से बाहर
वायरल वीडियो में दिख रहा कि बहू गिरे हुए दोपहिया वाहनों के पीछे बैठी है। ससुर उसे बेरहमी से पीट रहा है। एक महिला बीच-बचाव करने आती है लेकिन ससुर उसे भी धक्का देकर किनारे कर देता है। बहू को घसीटते हुए उसे बाहर ले आता है। इस बीच महिला ससुर को बाहर कर देती है।
Kanpur News: पति की दूसरी शादी की सूचना पर ससुराल पहुंची महिला को उसके ससुर ने बेरहमी से पीटा और घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया। आरोप है कि ससुर ने बहू के कपड़े भी फाड़ दिए। घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं महिला ने चकेरी थाने में शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
वायरल वीडियो में दिख रहा कि बहू गिरे हुए दोपहिया वाहनों के पीछे बैठी है और ससुर पीट रहा है। एक महिला बीच-बचाव करने आती है लेकिन ससुर उसे भी धक्का देकर किनारे कर देता है। इसके बाद बहू को घसीटते हुए बाहर ले आता है। इस बीच महिला ससुर को बाहर कर देती है तो मौका पाकर बहू दूसरी मंजिल पर चढ़ जाती है। इसके बाद ससुर भी भागता हुआ दूसरी मंजिल पर चला जाता है। अंदर से बहू के चीखने की आवाजें आती रहती हैं। प्रयागराज निवासी पीड़िता ने बताया कि उसका विवाह चकेरी निवासी युवक के साथ 19 जनवरी 2020 को हुआ था।
कुछ साल पहले ससुरालीजनों से विवाद के चलते वह मायके में ही रह रही है। पीड़िता ने बताया कि उसे सूचना मिली कि पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली। इस पर शुक्रवार दोपहर को वह अपने भाई और भाभी के साथ ससुराल पहुंची। आरोप लगाया है कि वह अपने कमरे में जाने लगी तो ससुर ने उसके साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद खींचकर घर से बाहर निकाल दिया।
वायरल वीडियो की चर्चा
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे महिला के पिटाई के वीडियो की लोगों के बीच काफी चर्चा हो रही है। लोग महिला के साथ पिटाई किए जाने से नाराज हैं और कह रहे हैं कि किसी के साथ भी इस तरह की घरेलू हिंसा नहीं की जानी चाहिए।
क्या बोली पुलिस
इस घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस ने मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस बारे में पूछे जाने पर थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों और तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें