हाथरस में एक महिला ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग होकर थाने पहुंची। महिला ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, हाथरसFri, 5 Sep 2025 08:53 PM
अश्लील हरकत करता है ससुर; ससुराल वाले देते हैं ताने, थाने पहुंची पीड़िता ने सुनाई आपबीती

यूपी के हाथरस में एक महिला ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग होकर थाने पहुंची। महिला ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं। ससुरालीजन दहेज की मांग करते हैं, जबकि ससुर अश्लील हरकत करता है। विवाहिता ने बुलंदशहर निवासी ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता की रिपोर्ट के बाद महिला थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

कोतवाली हसायन क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की शादी वर्ष 2024 में शिकारपुर बुलन्दशहर निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी में पिता ने 8 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि कुछ समय बाद पति, देवर, सास व ससुर मारपीट करने लगे। आरोप है कि मौका पाकर ससुर अश्लील हरकत करता है। विरोध करने पर घर से निकालने की धमकी दी जाती। दहेज की मांग पूरी न होने पर आए दिन मारने-पीटने का भी ससुरालियों पर आरोप है। काफी समझाने के बाद भी ससुराल के लोग अपनी बात पर अड़े रहे और विवाहिता को घर से निकाल दिया। मुकदमा दर्ज कर महिला थाना पुलिस जांच में जुटी है।

दहेज के लिए महिला को मारपीट कर घर से निकाला

वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के एक इलाके की महिला को दहेज के लिए उसके ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। आरोप है कि अब उसे मोबाइल फोन पर तीन तलाक बोल दिया है। पुलिस ने शौहर समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्लापाड़ा भुजपुरा निवासी आसिया पुत्री वली मोहम्मद के अनुसार एक सितंबर 2020 को उनका निकाह नूह (हरियाणा) के थाना विछौर क्षेत्र के गांव सहेदा निवासी शौकीन पुत्र इलियास के साथ हुआ था। आरोप है कि शुरू से ही ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे। अतिरिक्त दहेज में बाइक व 50 हजार रुपये की मांग करते थे।

Hathras Case UP Police Husband Wife अन्य..
