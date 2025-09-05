अश्लील हरकत करता है ससुर; ससुराल वाले देते हैं ताने, थाने पहुंची पीड़िता ने सुनाई आपबीती

हाथरस में एक महिला ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग होकर थाने पहुंची। महिला ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं।

यूपी के हाथरस में एक महिला ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग होकर थाने पहुंची। महिला ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं। ससुरालीजन दहेज की मांग करते हैं, जबकि ससुर अश्लील हरकत करता है। विवाहिता ने बुलंदशहर निवासी ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता की रिपोर्ट के बाद महिला थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

कोतवाली हसायन क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की शादी वर्ष 2024 में शिकारपुर बुलन्दशहर निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी में पिता ने 8 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि कुछ समय बाद पति, देवर, सास व ससुर मारपीट करने लगे। आरोप है कि मौका पाकर ससुर अश्लील हरकत करता है। विरोध करने पर घर से निकालने की धमकी दी जाती। दहेज की मांग पूरी न होने पर आए दिन मारने-पीटने का भी ससुरालियों पर आरोप है। काफी समझाने के बाद भी ससुराल के लोग अपनी बात पर अड़े रहे और विवाहिता को घर से निकाल दिया। मुकदमा दर्ज कर महिला थाना पुलिस जांच में जुटी है।