पिता खुद छोड़ आता था कुटिया, 14 साल की लड़की से तांत्रिक करता रहा रेप; नाबालिग हुई प्रेग्नेंट

पीड़ित के पिता ने बताया कि बहकावे में आकर तांत्रिक से वह मिलने गया तो उसने कहा गांव के हो एक खेत में धन गड़ा है जिसे वह निकाल सकता है। इसके लिए कजरी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। वहां बाबा ने बेटी के आंखों में कजरी लगाया और सभी को कुटिया से बाहर कर दिया। अंदर बाबा ने बेटी के साथ गलत काम किया।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू इलाके में एक ढोंगी तांत्रिक, खेत में गड़ा धन निकालने का लालच देकर 14 साल की किशोरी से बार-बार रेप करता रहा। इससे वह चार महीने की गर्भवती हो गई। अंधविश्वास के चक्कर में पिता खुद अपनी बेटी को तांत्रिक की कुटिया में छोड़ आता था, जहां बाबा ने तंत्र-मंत्र की आड़ में मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। विरोध करने पर सर्वनाश की धमकी देकर वह चुप करा देता था। कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह राजावत के मुताबिक, आरोपी निरंजन दास उर्फ नीरज महाराज के खिलाफ रेप और पाक्सो एक्ट का केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।

पीड़ित के पिता ने बताया कि फरवरी 2026 में निरंजन दास श्रीवास्तव उर्फ नीरज महराज निवासी परसौली माधव पुर से आया और गांव के ही गणेश पंडित के डेरे में रहने लगा। बहकावे में आकर बाबा से वह मिलने गया तो उसने कहा गांव के हो एक खेत में धन गड़ा है जिसे वह निकाल सकता है। इसके लिए कजरी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। कजरी लगाने के लिए वह 14 वर्षीय बेटी को रात में डेरा ले गया। वहां बाबा ने बेटी के आंखों में कजरी लगाया और सभी को कुटिया से बाहर कर दिया। अंदर बाबा ने बेटी के साथ गलत काम किया।

बाबा के बहकावे में आकर मैं बार-बार बेटी को लेकर कुटिया जाता रहा और बाबा वहां उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। इस दौरान बाबा ने किशोरी को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। किशोरी ने डर के मारे अपने घरवालों को कुछ नहीं बताया। जब उसका पेट बड़ा होने लगा तब परिजनों ने उससे पूछा। तब किशोरी ने पूरी बात बताई। परिजनों को 12 जून को जानकारी हुई कि बेटी चार महीने की गर्भवती है। कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह राजावत ने बताया पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी बाबा के खिलाफ दुष्कर्म समेत पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।