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पिता खुद छोड़ आता था कुटिया, 14 साल की लड़की से तांत्रिक करता रहा रेप; नाबालिग हुई प्रेग्नेंट

Ajay Singh संवाददाता, बबेरू (बांदा)
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पीड़ित के पिता ने बताया कि बहकावे में आकर तांत्रिक से वह मिलने गया तो उसने कहा गांव के हो एक खेत में धन गड़ा है जिसे वह निकाल सकता है। इसके लिए कजरी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। वहां बाबा ने बेटी के आंखों में कजरी लगाया और सभी को कुटिया से बाहर कर दिया। अंदर बाबा ने बेटी के साथ गलत काम किया।

पिता खुद छोड़ आता था कुटिया, 14 साल की लड़की से तांत्रिक करता रहा रेप; नाबालिग हुई प्रेग्नेंट

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू इलाके में एक ढोंगी तांत्रिक, खेत में गड़ा धन निकालने का लालच देकर 14 साल की किशोरी से बार-बार रेप करता रहा। इससे वह चार महीने की गर्भवती हो गई। अंधविश्वास के चक्कर में पिता खुद अपनी बेटी को तांत्रिक की कुटिया में छोड़ आता था, जहां बाबा ने तंत्र-मंत्र की आड़ में मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। विरोध करने पर सर्वनाश की धमकी देकर वह चुप करा देता था। कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह राजावत के मुताबिक, आरोपी निरंजन दास उर्फ नीरज महाराज के खिलाफ रेप और पाक्सो एक्ट का केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।

पीड़ित के पिता ने बताया कि फरवरी 2026 में निरंजन दास श्रीवास्तव उर्फ नीरज महराज निवासी परसौली माधव पुर से आया और गांव के ही गणेश पंडित के डेरे में रहने लगा। बहकावे में आकर बाबा से वह मिलने गया तो उसने कहा गांव के हो एक खेत में धन गड़ा है जिसे वह निकाल सकता है। इसके लिए कजरी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। कजरी लगाने के लिए वह 14 वर्षीय बेटी को रात में डेरा ले गया। वहां बाबा ने बेटी के आंखों में कजरी लगाया और सभी को कुटिया से बाहर कर दिया। अंदर बाबा ने बेटी के साथ गलत काम किया।

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बाबा के बहकावे में आकर मैं बार-बार बेटी को लेकर कुटिया जाता रहा और बाबा वहां उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। इस दौरान बाबा ने किशोरी को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। किशोरी ने डर के मारे अपने घरवालों को कुछ नहीं बताया। जब उसका पेट बड़ा होने लगा तब परिजनों ने उससे पूछा। तब किशोरी ने पूरी बात बताई। परिजनों को 12 जून को जानकारी हुई कि बेटी चार महीने की गर्भवती है। कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह राजावत ने बताया पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी बाबा के खिलाफ दुष्कर्म समेत पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।

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बयान बदलने से किया मना तो महिला के फाड़े कपड़े

बांदा के ही गिरवां इलाके में एक और घटना हुई है जिसमें चार दबंगों ने एक दलित महिला पर सरेराह कहर ढा दिया। आरोप है कि गवाही से नाराज आरोपियों ने महिला को पीटा और कपड़े फाड़कर दुष्कर्म का प्रयास किया। उन्होंने महिला काे धमकाया कि अगर बयान नहीं बदला तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। ऐन वक्त पर एक राहगीर के पहुंचने से महिला की जान और अस्मत बच सकी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया तीन मई की शाम 6 बजे खेत से लौट रही थी। तभी गांव के केशव, गौरव, निखिल व सौरभ ने गाली-गलौज कर कहा हमारे खिलाफ बहुत गवाही देती है। अगर तूने बयान नहीं बदला तो तुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। उसने गलत गवाही देने से मना किया तब केशव, गौरव, निखिल व सौरभ ने मारपीट करने लगे। गौरव कपड़े फाड़कर दुष्कर्म का प्रयास किया। तब शोर मचाने पर नीलू उर्फ प्रकाश मिश्रा ने आवाज सुन आ गया। उसको आता देख चारों धमकी देकर भाग गए। सीओ प्रवीण कुमार ने बताया आरोपियों पर पूर्व में कई मुकदमें दर्ज हैं। जिसमें किसी एक मामले में महिला ने गवाही दी थी। जिससे आरोपी नाराज थे, जिसके चलते घटना को अंजाम दिया है। रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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