15 साल के बेटे को छिपाकर पिता ने ही रच दी बड़ी साजिश, बुरी लत ने पहुंचाया जेल
UP Crime News: ऑनलाइन गेमिंग की लत किस तरह इंसान को अपराध की राह पर धकेल सकती है, इसका सनसनीखेज मामला कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में सामने आया है। कर्ज के बोझ से दबे एक पिता ने रुपये जुटाने के लिए अपने ही 15 वर्षीय बेटे के अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। उसने बेटे को छिपाकर पत्नी से छह लाख रुपये की फिरौती मांगने की कहानी गढ़ दी। पुलिस ने जांच के दौरान पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बच्चे को मुरादनगर के एक होटल से सकुशल बरामद कर लिया गया। बुधवार को एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया।
पुलिस के अनुसार अशोक नगर, नगला ताशी निवासी दीपक पुत्र जगपाल ने 10 मार्च को कंकरखेड़ा थाने में सूचना दी थी कि उसका 15 वर्षीय बेटा 9 मार्च को कोचिंग के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। पिता ने आशंका जताई कि किसी ने बेटे का अपहरण कर लिया है। इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेटे को छोड़ने के बदले छह लाख रुपये की फिरौती मांगने की बात भी सामने आई।
क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन गेम में लगाए पैसे
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने विभिन्न बैंकों से क्रेडिट कार्ड बनवाकर उनसे मिले पैसों को ऑनलाइन गेम में लगा दिया था। लगातार हारने के कारण वह भारी कर्ज में डूब गया। इसके बाद उसने ऑनलाइन लोन ऐप के जरिए करीब दो लाख रुपये और उधार लिए, जिन्हें भी वह गेमिंग में गंवा बैठा।
कर्ज के दबाव में रची पूरी साजिश
जांच में सामने आया कि गेमिंग की लत के कारण आरोपी पर करीब सात से आठ लाख रुपये का कर्ज हो गया था। मार्च महीने की किस्तें बकाया होने और कर्जदारों के दबाव से परेशान होकर उसने अपने ही बेटे को बहला-फुसलाकर छिपा दिया। इसके बाद पत्नी से रुपये निकलवाने के लिए अपहरण और फिरौती की झूठी कहानी रच दी।
अधिकारियों ने तीन टीमों का किया गठन
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने कंकरखेड़ा थाना पुलिस, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम को जांच में लगा दिया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और परिजनों से भी पूछताछ की। जांच के दौरान पिता के बयानों में कई विरोधाभास सामने आए, जिससे पुलिस का शक उसी पर गहराने लगा। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया और उसने पूरी साजिश कबूल कर ली।
रिश्तेदार के यहां छिपाया बेटा, पुलिस जांच में खुली साजिश
प्रेस वार्ता में एसपी सिटी ने बताया कि दीपक ने अपने बेटे को मुरादनगर में एक रिश्तेदार के यहां भेजकर छिपा दिया था और उसे हिदायत दी थी कि जब तक वह खुद न कहे, तब तक वापस न लौटे। साजिश को सच साबित करने के लिए दीपक ने फिरौती के पत्र की कहानी भी गढ़ी और रिश्तेदार पर दबाव बनाया कि वह भी पुलिस के सामने उसी बात की पुष्टि करे। हालांकि पुलिस की सख्त पूछताछ और जांच में पूरी सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने मुरादनगर से बेटे हनी को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया।
मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत बन रही खतरा
मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत अब गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। अब हर वर्ग का व्यक्ति मोबाइल के साथ - साथ गेमिंग की आदत तेजी से बढ़ रही है, जिससे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याएं सामने आ रही हैं। कई मामलों में लोग गेम में पैसे लगाने के कारण कर्ज में डूब जाते हैं, वहीं बच्चों की पढ़ाई और व्यवहार पर भी इसका असर पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में रिवॉर्ड, पॉइंट्स और लेवल सिस्टम इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि खिलाड़ी लगातार खेलते रहें। कई गेम्स में इन-ऐप खरीदारी और डिजिटल भुगतान की सुविधा होती है, जिससे लोग बिना सोचे-समझे पैसे खर्च कर देते हैं।
