Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

15 साल के बेटे को छिपाकर पिता ने ही रच दी बड़ी साजिश, बुरी लत ने पहुंचाया जेल

Mar 11, 2026 09:59 pm ISTAjay Singh कार्यालय संवाददाता, मेरठ
share

दीपक ने 10 मार्च को थाने में सूचना दी थी कि उसका 15 वर्षीय बेटा 9 मार्च को कोचिंग के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। पिता ने आशंका जताई कि किसी ने बेटे का अपहरण कर लिया है। इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेटे को छोड़ने के बदले 6 लाख रुपये की फिरौती मांगने की बात भी सामने आई।

15 साल के बेटे को छिपाकर पिता ने ही रच दी बड़ी साजिश, बुरी लत ने पहुंचाया जेल

UP Crime News: ऑनलाइन गेमिंग की लत किस तरह इंसान को अपराध की राह पर धकेल सकती है, इसका सनसनीखेज मामला कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में सामने आया है। कर्ज के बोझ से दबे एक पिता ने रुपये जुटाने के लिए अपने ही 15 वर्षीय बेटे के अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। उसने बेटे को छिपाकर पत्नी से छह लाख रुपये की फिरौती मांगने की कहानी गढ़ दी। पुलिस ने जांच के दौरान पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बच्चे को मुरादनगर के एक होटल से सकुशल बरामद कर लिया गया। बुधवार को एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया।

पुलिस के अनुसार अशोक नगर, नगला ताशी निवासी दीपक पुत्र जगपाल ने 10 मार्च को कंकरखेड़ा थाने में सूचना दी थी कि उसका 15 वर्षीय बेटा 9 मार्च को कोचिंग के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। पिता ने आशंका जताई कि किसी ने बेटे का अपहरण कर लिया है। इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेटे को छोड़ने के बदले छह लाख रुपये की फिरौती मांगने की बात भी सामने आई।

ये भी पढ़ें:यूपी में इस क्षेत्र में निवेश पर मिलेगी 40 करोड़ तक की छूट, योगी सरकार का ऐलान

क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन गेम में लगाए पैसे

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने विभिन्न बैंकों से क्रेडिट कार्ड बनवाकर उनसे मिले पैसों को ऑनलाइन गेम में लगा दिया था। लगातार हारने के कारण वह भारी कर्ज में डूब गया। इसके बाद उसने ऑनलाइन लोन ऐप के जरिए करीब दो लाख रुपये और उधार लिए, जिन्हें भी वह गेमिंग में गंवा बैठा।

कर्ज के दबाव में रची पूरी साजिश

जांच में सामने आया कि गेमिंग की लत के कारण आरोपी पर करीब सात से आठ लाख रुपये का कर्ज हो गया था। मार्च महीने की किस्तें बकाया होने और कर्जदारों के दबाव से परेशान होकर उसने अपने ही बेटे को बहला-फुसलाकर छिपा दिया। इसके बाद पत्नी से रुपये निकलवाने के लिए अपहरण और फिरौती की झूठी कहानी रच दी।

ये भी पढ़ें:यूपी में इस क्षेत्र में निवेश पर मिलेगी 40 करोड़ तक की छूट, योगी सरकार का ऐलान

अधिकारियों ने तीन टीमों का किया गठन

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने कंकरखेड़ा थाना पुलिस, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम को जांच में लगा दिया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और परिजनों से भी पूछताछ की। जांच के दौरान पिता के बयानों में कई विरोधाभास सामने आए, जिससे पुलिस का शक उसी पर गहराने लगा। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया और उसने पूरी साजिश कबूल कर ली।

ये भी पढ़ें:यूपी: कैशलेस इलाज बीमा योजना से जुड़ा एक और बड़ा वर्ग, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

रिश्तेदार के यहां छिपाया बेटा, पुलिस जांच में खुली साजिश

प्रेस वार्ता में एसपी सिटी ने बताया कि दीपक ने अपने बेटे को मुरादनगर में एक रिश्तेदार के यहां भेजकर छिपा दिया था और उसे हिदायत दी थी कि जब तक वह खुद न कहे, तब तक वापस न लौटे। साजिश को सच साबित करने के लिए दीपक ने फिरौती के पत्र की कहानी भी गढ़ी और रिश्तेदार पर दबाव बनाया कि वह भी पुलिस के सामने उसी बात की पुष्टि करे। हालांकि पुलिस की सख्त पूछताछ और जांच में पूरी सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने मुरादनगर से बेटे हनी को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:यूपी में फिर एनकाउंटर: कार लुटेरों और पुलिस के बीच फायरिंग; एक बदमाश को लगी गोली

मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत बन रही खतरा

मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत अब गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। अब हर वर्ग का व्यक्ति मोबाइल के साथ - साथ गेमिंग की आदत तेजी से बढ़ रही है, जिससे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याएं सामने आ रही हैं। कई मामलों में लोग गेम में पैसे लगाने के कारण कर्ज में डूब जाते हैं, वहीं बच्चों की पढ़ाई और व्यवहार पर भी इसका असर पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में रिवॉर्ड, पॉइंट्स और लेवल सिस्टम इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि खिलाड़ी लगातार खेलते रहें। कई गेम्स में इन-ऐप खरीदारी और डिजिटल भुगतान की सुविधा होती है, जिससे लोग बिना सोचे-समझे पैसे खर्च कर देते हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |