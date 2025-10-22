पिता ने मासूम को डराने के लिए कुएं में लटकाया, अचानक छूट गया हाथ और...

संक्षेप: यूपी के सीतापुर में पिता की लापरवाही ने मासूम बेटी की जान ले ली है। पिता ने मासूम बेटी को डराने के लिए कुएं के ऊपर लटकाया था। इसी दौरान हाथ छूटने से बेटी गहरे कुएं में जा गिरी। बेटी के गिरते ही पिता भी कुएं में कूदा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

यूपी के सीतापुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नशे में धुत पिता की लापरवाही ने उसकी छह साल की मासूम बेटी की जान ले ली। शराब के नशे में चूर पिता ने अपनी बेटी को डराने के लिए उसे कुएं के ऊपर लटकाया था। इसी दौरान अचानक उसका हाथ छूट गया और मासूम कुएं में गिर गई। मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के जगन्नाथपुर फुलरुवा गांव में हुई इस घटना ने इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बच्ची की मां की पहले ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पिता को हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी पिता श्रवण कुमार मंगलवार की रात नशे में था। उसने अपनी बेटी लक्ष्मी को किसी बात पर डांटा और डराने के इरादे से उसका हाथ पकड़कर कुएं के ऊपर लटका दिया। नशे की हालत में होने से उसका हाथ छूट गया और मासूम लक्ष्मी गहरे कुएं में जा गिरी। पिता ने भी बेटी को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुएं में डूबने से लक्ष्मी की मौत हो गई।

ग्रामीणों ने पिता और बेटी को कुएं से बाहर निकाला। बेटी को लेकर पिता अस्पताल पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने भी लक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि श्रवण की पत्नी की मौत छह साल पहले हो चुकी है। पिता श्रवण अकेले ही बेटी का पालन-पोषण कर रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार श्रवण की शराब की लत लंबे समय से उसकी और उसके परिवार की जिंदगी पर भारी पड़ रही थी।