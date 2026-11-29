प्रयागराज के फाफामऊ क्षेत्र में सात वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना से आहत पिता ने रविवार को आत्मघाती कदम उठा लिया। घर से करीब 30 मीटर दूर पेड़ पर फंदे से लटककर उसने जान दे दी। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यूपी के प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सात साल के बेटी से रेप होने पर एक पिता टूट गया और घर से करीब 30 मीटर दूर पेड़ पर फंदे से लटककर जान दे दी। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

ये घटना थाना फाफामऊ के एक गांव का है। जहां सात साल की बच्ची कुछ दिन पहले अपनी बुआ के घर श्रृंग्वेरपुर धाम गई थी। परिजनों के मुताबिक, 27 नवंबर की शाम बच्ची बुआ की बकरियां चराने गई थी। इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई। घर लौटने पर बच्ची ने परिजनों को आपबीती बताई तो परिवार के लोग स्तब्ध रह गए। नवाबगंज पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक, बच्ची घर से कुछ दूरी पर बकरियां चरा रही थी। इसी दौरान तीन लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि राज नाम के युवक ने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर उसका मुंह दबा दिया और दुष्कर्म किया।

शिकायत मिलने पर इंस्पेक्टर नवाबगंज पंकज अवस्थी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने बच्ची को उपचार के लिए महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि रविवार दोपहर करीब एक बजे वह घर से लगभग 30 मीटर दूर एक पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। रिश्तेदार के मुताबिक, बच्ची से दरिंदगी का सदमा पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई।

जीजा ने किशोरी से दुष्कर्म करके जबरन गर्भपात कराया उधर, लखनऊ के मड़ियांव में किशोरी से उसके जीजा ने दुष्कर्म किया। किशोरी के गर्भवती होने पर आरोपी जीजा ने जबरन गर्भपात कराया। पीड़िता की मां ने शिकायत की तो आरोपी जीजा एक दर्जन लोगों के साथ घर पहुंचा और पूरे परिवार को जानमाल की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर मड़ियांव पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।