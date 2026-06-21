कमाने विदेश गया था पिता, इधर मां ने आशिक संग मिलकर बेटे को मौत के घाट उतारा

मेरठ में एक बाप कमाने के लिए विदेश गया। इधर, मां ने प्रेमी संग मिलकर मासूम बेटे की हत्या करवा दी। सात साल के अंगदवीर की हत्या के मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। दरअसल, मां और उसके प्रेमी अपने संबंधों में बच्चे को बाधा मानते थे।

UP News: यूपी के मेरठ में बाप बेटे के भविष्य कमाने के लिए विदेश गया। इधर, मां ने प्रेमी संग मिलकर बेटे की हत्या करवा दी। दरअसल, बहसूमा क्षेत्र में सात साल के अंगदवीर की हत्या के मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। आरोपी मां गुरप्रीत कौर और उसके प्रेमी अर्पित शर्मा अपने संबंधों में बच्चे को बाधा मानते थे। जांच में मिले डिजिटल साक्ष्यों और बातचीत के आधार पर आशंका है कि दोनों एक साल से अंगदवीर को रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। वहीं, पिता गुरसेवक सिंह ने आरोप लगाया कि परिवार को लगातार गुमराह किया गया और आखिरकार उनके मासूम बेटे की जान ले ली गई। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

मृतक के पिता गुरसेवक सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2018 में उनकी शादी गुरप्रीत कौर से हुई थी और 2019 में बेटे अंगदवीर का जन्म हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और बेटे का भविष्य बेहतर बनाने के लिए उन्होंने पत्नी की इच्छा पर पहले उसे विदेश भेजने की तैयारी की।

आरोप है कि सिंगापुर में नौकरी लगने का दावा कर गुरप्रीत ने उनसे करीब डेढ़ लाख रुपये लिए। बाद में अगस्त 2025 में गुरसेवक स्वयं दुबई नौकरी करने चले गए और बेटे की जिम्मेदारी अपनी मां बलजिंदर कौर को सौंप दी। गुरसेवक का आरोप है कि सिंगापुर में नौकरी करने का दावा करने वाली गुरप्रीत वास्तव में अर्पित शर्मा के संपर्क में थी और दोनों के बीच लंबे समय से संबंध थे। इसी दौरान परिवार और पति को लगातार गुमराह किया जाता रहा।

डिप्रेशन का बहाना, बच्चे को दी जाती थीं दवाएं हत्याकांड में एक और सनसनीखेज आरोप सामने आया है। गुरसेवक सिंह के मुताबिक जून माह में गुरप्रीत ने फोन कर डिप्रेशन का मरीज बताया और पटियाला में इलाज कराने की बात कही। उसने बताया था कि अंगदवीर भी उसके साथ है। पिता का आरोप है कि इलाज के नाम पर बच्चे को नींद की गोलियां और अन्य दवाएं दी जाती थीं, ताकि वह लंबे समय तक सोता रहे और उनकी गतिविधियों में कोई बाधा न बने।