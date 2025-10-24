Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsfather had cut off private part of friend who raped his innocent daughter now he has committed suicide
मासूम बेटी का रेप करने वाले दोस्त का काट लिया था प्राइवेट पार्ट, दुखी पिता ने अब खुद दे दी जान

मासूम बेटी का रेप करने वाले दोस्त का काट लिया था प्राइवेट पार्ट, दुखी पिता ने अब खुद दे दी जान

संक्षेप: यह घटना कई सवाल खड़े करती है। जरा सोचिए कि मासूम बेटी के साथ अपने ही दोस्त की शर्मनाक करतूत ने एक पिता को अंदर से कितना दुखी किया होगा कि उसने खुद की जान ले ली। जो भी इस घटना को जान रहा है वो बुरी तरह दुखी हो जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी को सख्त सजा दिलाने की बात कह रही है।

Fri, 24 Oct 2025 02:37 PMAjay Singh संवाददाता, देवरिया
यूपी के देवरिया में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। मंगलवार की रात कमरे में सो रही दोस्त की छह साल की मासूम बेटी के साथ एक युवक ने रेप कर दिया था। मासूम के चीखने पर नींद से जागे उसके पिता ने आरोपी के प्राइवेट पार्ट और सीने पर चाकू से वार कर दिया था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर घायलावस्था में इलाज के लिए देवरिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया था। इस घटना के दो दिन बाद शुक्रवार को रेप पीड़ित बच्ची के पिता ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि पिता बेटी के साथ दोस्त द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना से सदमे में आ गया था।

शुक्रवार को उसने सुबह की चाय पीने के बाद बेटी को कमरे बाहर निकाल दिया और खुद कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वारदात के बारे में जानकर लोग हैरान और दुखी हैं। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है और रेप आरोपी को सख्त सजा दिलाने की बात कह रही है। घटना, देवरिया के खुखंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की है। रेप आरोपी युवक, बच्ची के पिता के साथ ही काम करता था। दोनों दोस्त और बेटी साथ ही रहते थे।

युवक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त उसकी अपनी बेटी पर बुरी नजर रखता है और उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है लेकिन 21 अक्टूबर की रात जो कुछ हुआ उसने उसे अंदर से तोड़ डाला। रात का भोजन करने के बाद वह और उसकी बेटी कमरे में सोए थे। उसी कमरे में उसका दोस्त भी सोया था। आरोप है कि देर रात छह साल की बच्ची से पिता के दोस्त ने दुष्कर्म किया। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर पिता की नींद खुल गई। कमरे में दोस्त की करतूत देख उसने चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट और सीने पर वार कर दिया।

वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बच्ची के पिता ने घटना की जानकारी खुद पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घायल होने के चलते उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बच्ची के पिता की तहरीर पर महराजपुर के रहने वाले आरोपी रामबाबू यादव पर मुकदमा दर्ज कर किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी की शुक्रवार की सुबह रेप पीड़ित बच्ची के पिता ने खुद भी अपनी जान दे दी।

