फर्राटा पंखा हटाते ही पिता को लगा करंट, बचाने में बेटी भी चपेट में आई, दोनों की मौत

यूपी के शाहजहांपुर में हादसा हो गया। निगोही थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में मंगलवार की सुबह करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गांव में मातम पसर गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव निवासी 50 वर्षीय रामअवतार मंगलवार सुबह करीब 11 बजे गर्मी से निजात पाने के लिए कमरे में फर्राटा पंखा चला रहे थे। उन्होंने स्विच लगाया और जैसे ही हवा अपनी ओर करने के लिए पंखे को सरकाया, अचानक करंट की चपेट में आ गए।

देखते ही देखते वह तड़पने लगे। इसी बीच कमरे में मौजूद उनकी 15 वर्षीय बेटी किरन ने पिता को तड़पते देखा तो उन्हें बचाने के लिए दौड़ी। उसने जैसे ही पिता को हटाने की कोशिश की, वह भी करंट की चपेट में आ गई। कुछ ही सेकंड में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।