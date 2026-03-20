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भाई की नाबालिग साली को भगा ले गया चार बच्चों का पिता, दोनों ने होटल में खाया जहर, मौत

Mar 20, 2026 11:39 pm ISTDinesh Rathour शामली, वरिष्ठ संवाददाता
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शामली में मुजफ्फरनगर निवासी सीमेंट कारोबारी एवं चार बच्चों का पिता दो दिन पहले अपने छोटे भाई की नाबालिग साली को लेकर फरार हो गया था। शुक्रवार को इन दोनों सहारनपुर के ननौता स्थित एक होटल में जहर खा लिया।

भाई की नाबालिग साली को भगा ले गया चार बच्चों का पिता, दोनों ने होटल में खाया जहर, मौत

Muzaffarnagar News: यूपी के शामली में मुजफ्फरनगर निवासी सीमेंट कारोबारी एवं चार बच्चों का पिता दो दिन पहले अपने छोटे भाई की नाबालिग साली को लेकर फरार हो गया था। शुक्रवार को इन दोनों सहारनपुर के ननौता स्थित एक होटल में जहर खा लिया। गंभीर हालत में दोनों को शामली में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की मौत हो गई। किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ दो दिन पहले ही बुढ़ाना थाने में बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि जहर खाने के दौरान दोनों ने बुआ के लड़के को वीडियो कॉल करके इसकी जानकारी दी थी।

जिला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थानाक्षेत्र के गांव जौला निवासी 32 वर्षीय अजमल और गांव मंदवाड़ा निवासी 14 वर्षीय किशोरी ने जिला सहारनपुर के ननौता ​​​​स्थित एक होटल में जहर खा लिया। दोनों को गंभीर हालत में शामली के निजी अस्पताल में उनके रिश्तेदारों ने भर्ती कराया, जहां पर दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अजमल के खिलाफ 18 मार्च में किशोरी के पिता ने प्राथमिक दर्ज कराई थी।

आरोप है कि अजमल उसकी बेटी को बहला फुसलाकर बाइक पर ले गया था। पुलिस के मुताबिक, अजमल चार साल से मंदवाड़ा गांव में सीमेंट, डस्ट व बजरी की दुकान करता था। मंदवड़ा में उसके छोटे भाई की ससुराल भी है। मृतका किशोरी छोटे भाई अकरम की साली थी। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि शामली पुलिस पंचानामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मुकदमा बुढ़ाना थाने में पंजीकृत है, आगे की सभी कार्यवाही मुजफ्फरनगर बुढ़ाना थाने के तहत होगी।

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जहर खाकर बुआ के लड़के को की वीडियो कॉल

अजमल के छोटे भाई असलम ने बताया कि जहर खाने के दौरान अजमल गांव हिंड में अपनी बुआ के लड़के रिजवान को वाट्सअप पर वीडियो कॉल की। अजमल ने रिजवान से कहा कि अब सारा मामला खत्म हो गया है। उसने खुद ही इस मामले को खत्म कर दिया है। अजमल के बाद किशोरी ने वीडियो कॉल पर बात की। असलम के मुताबिक, किशोरी ने कहा कि वह भी जहर खाकर जान दे रही है। इससे पहले कि रिजवान उसे कुछ कह पाता तो उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया।

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अजमल और किशोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जहर खाने के दौरान अजमल और किशोरी की बुआ लड़के में हुई बातचीत के दौरान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो में अजमल बुआ के लड़के रिजवान जहर के दो पैकेट दिखा रहा है। दूसरी तरफ से रिजवान कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अजमल बुआ से बात कराने को कह रहा। भाई बता रहा है कि वह घर पर नहीं हैं। इसके बाद वह किशोरी से बात कराने को कहता है। अजमल को वह कहता है कि भाई मान जा। लड़की की अम्मी ने भी कहा दिया कि निकाह करा देंगे और घर आ जाओ। त्योहार के दिन ऐसा न कर। वीडियो में अजमल बोतल से कुछ पीते हुए नजर आ रहा है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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