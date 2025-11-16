Hindustan Hindi News
दहेज हत्या का दावा! जिसे मरा बताकर पिता ने दर्ज कराया केस, वो 2 महीने बाद महाराष्ट्र में जिंदा मिली

संक्षेप: यूपी के बांदा में एक पिता ने अपनी बेटी की मौत का दावा कर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन दो साल बाद पुलिस ने महिला को महाराष्ट्र से जिंदा बरामद कर लिया है। वहीं ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। 

Sun, 16 Nov 2025 02:29 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बांदा
यूपी के बांदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां मरका थाना क्षेत्र के कुम्हेणा गांव के रहने वाले बिन्दा प्रसाद ने अपनी बेटी के मरे होने का दावा करते हुए दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि, दो साल बाद बेटी महाराष्ट्र से जिंदा बरामद हुई। मरका थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने उसे सकुशल बरामद कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया।

जानकारी के अनुसार, बिन्दा प्रसाद पिछले दो साल से अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल अतर्रा जाते रहे। एक बार बेटी के न मिलने और ससुरालीजनों के जवाब से संतुष्ट न होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद 2 सितंबर 2025 को मरका थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया। सीओ बबेरू सौरभ सिंह ने बताया कि वादी ने शिकायत में कहा कि उनकी बेटी रागिनी की शादी 23 फरवरी 2023 को अतर्रा थाना के जयरामबारी के रहने वाले अखिलेश कुमार से हुई थी।

रागिनी को उसके ससुरालजन पांच लाख रुपये नकद और सोने की चेन के लिए दहेज की मांग के चलते प्रताड़ित करते थे। वादी का दावा था कि दो वर्ष पूर्व उनकी हत्या कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रागिनी जीवित है और वर्तमान में महाराष्ट्र में रह रही है। पूछताछ में रागिनी ने बताया कि वह अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र चली गई थी और वहीं रह रही थी।

उधर, शहर कोतवाली की एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर युवक द्वारा अपहरण व दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जेल छूटने के बाद युवक ने पीड़िता को मुकदमा वापस लेने की धमकी दी और दोबारा दुष्कर्म किया। पीड़िता को अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में डालने की धमकी दी। गर्भवती होने पर युवती का गर्भपात कराने का प्रयास किया। पीड़िता व उसकी मां ने उलाहना दिया तो आरोपित व उसके भाई समेत तीन लोगों ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। अब पुलिस ने एसपी के आदेश पर दो सगे भाइयों समेत तीन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है।

