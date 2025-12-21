पिता ने 3 मासूमों को पिलाई जहरीली चाय, फिर खुद भी पी लिया वही जहर

संक्षेप: रानू अपनी पत्नी रमावती और तीन बच्चों के साथ गांव के मकान में रहता था। जबकि उसके माता-पिता और बड़ा भाई गांव के बाहर कटरेन डालकर रहने को मजबूर हो गए थे। दो दिन पहले रानू ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी थी। इससे आहत होकर रमावती अपने मायके चली गई थी। पत्नी के जाने के बाद रानू और अधिक उग्र हो गया था।

यूपी के देवरिया जिले के भाटपाररानी थाना क्षेत्र से रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पारिवारिक विवाद से परेशान एक युवक ने अपने तीन मासूम बच्चों को चाय में जहरीला पदार्थ पिला दिया और खुद भी वही जहर पी लिया। घटना के बाद चारों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिली जानकारी के अनुसार देवरिया के भाटपाररानी थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला रानू गोंड़ (उम्र 35 वर्ष) पेशे से पिकअप वाहन चालक है। बताया जा रहा है कि शराब की लत के चलते अक्सर पत्नी और अन्य परिवारीजनों से उसका झगड़ा होता था। घर में मारपीट के बाद कई बार मामला थाने तक पहुंचा था। हर बार उसे चेतावनी देकर और परिवार के सभी सदस्यों को समझा-बुझाकर छोड़ दिया जाता था। रानू अपनी पत्नी रमावती और तीन बच्चों के साथ गांव के मकान में रहता था। जबकि उसके माता-पिता और बड़ा भाई गांव के बाहर कटरेन डालकर रहने को मजबूर हो गए थे। दो दिन पहले रानू ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। इससे आहत होकर रमावती अपने मायके लार चली गई थी। पत्नी के जाने के बाद रानू और अधिक उग्र हो गया था।