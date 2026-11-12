बेटों को छोड़कर पिता ने बेटियों के नाम कर दी जमीन और मकान, पंचायत ने संपत्ति की खरीद-बिक्री पर लगाई रोक
बागपत जिले में एक पिता ने अपने दो बेटियों के नाम जमीन और मकान लिख दिए। जबकि बेटों को कुछ भी नहीं दिया। बेटों ने संपत्ति विवाद का मामला पंचायत के सामने रखा। पंचायत भी बेटों के समर्थन में उतर आई और फरमान सुना दिया।
बागपत/बड़ौत, हिन्दुस्तान संवाद। बागपत जिले के फतेहपुर पुट्ठी गांव में एक पिता द्वारा अपनी संपत्ति बेटी के नाम गिफ्ट डीड किए जाने को लेकर पारिवारिक विवाद गहरा गया है। पिता द्वारा पहले एक बेटी के नाम वसीयत की जा चुकी है। अब संपत्ति दूसरी बेटी के नाम करने और बेटों को कुछ नहीं देने पर विवाद उठ गया है। इस मामले में पंचायत बैठ गई और पंचों ने निर्णय लिया कि ना तो गांव का कोई भी व्यक्ति संपत्ति को खरीदेगा और न ही किसी को खरीदने देगा।
गांव निवासी बलजोर सिंह की तीन बेटियां ममता, कुलदीप और गुड्डी हैं, जबकि उनके दो बेटे साहब सिंह और सुधीर उर्फ गुड्डू हैं। साहब सिंह दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, जबकि सुधीर डीटीसी में नौकरी करते हैं। ममता बड़ौत में रहती हैं और वर्तमान में उनके पास ही माता-पिता रह रहे हैं। बलजोर सिंह ने फरवरी 2024 में अपनी संपत्ति की वसीयत बेटी कुलदीप के नाम की थी। इसके बाद 24 फरवरी 2026 को उन्होंने 15 बीघा कृषि भूमि, 700 गज का मकान और 700 गज का घेर बेटी ममता के नाम गिफ्ट डीड कर दिया। संपत्ति में बेटों को कुछ नहीं देने को लेकर गांव में पहले भी कई बार पंचायत हो चुकी है। पंचायतों के माध्यम से बलजोर सिंह को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला नहीं सुलझ सका।
थाम्बेदारों की आयोजित हुई पंचायत
शुक्रवार को इस प्रकरण को लेकर थाम्बेदारों की पंचायत आयोजित की गई। पंचायत में दोनों पक्षों के मामले को सुनने और आगे की कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया गया। पंचायत में सर्वसम्मति से समिति का गठन किया गया। यह समिति अब 84 चौधरी के यहां जाकर उनसे मुलाकात करेगी और पूरे प्रकरण को उनके सामने रखेगी। इसके बाद मामले में खाप पंचायत बुलाने का निर्णय लिया जाएगा, जिसमें आगे का फैसला किया जाएगा।
बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा गांव की जमीन
पंचायत में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि जमीन को गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदेगा और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को खरीदने दिया जाएगा। पंचायत का कहना था कि जब तक मामले में खाप स्तर पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं होनी चाहिए। पंचायत की अध्यक्षता यशपाल सिंह ने की, जबकि संचालन अलबेल सिंह ने किया। पंचायत में रत्न सिंह, देवेंद्र सिंह, ओमपाल सिंह, महेशपाल सिंह, मधु, मंजू प्रधान, लोकेंद्र, बबलू, राजन और ऋषिपाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अब समिति की 84 चौधरी से मुलाकात और प्रस्तावित खाप पंचायत के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।