Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लव मैरिज से खफा पिता ने बेटी को मार डाला; गला घोंटकर जान ली, फिर शव के पास बैठा रहा

By sandeep
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, जैतपुर (आगरा)
Follow us on Google News
share

आगरा के जैतपुर में प्रेम विवाह से नाराज पिता ने 22 वर्षीय बेटी अंकिता शर्मा की गला घोंटकर हत्या कर दी। चीखें सुनकर ग्रामीणों ने 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव मिला और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। मां और भाई घर पर नहीं मिले, उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।

आगरा में लव मैरिज से नाराज पिता ने बेटी की हत्या की
आगरा में लव मैरिज से नाराज पिता ने बेटी की हत्या की

आगरा के जैतपुर में नंदगवा मार्ग पर रविवार की रात प्रेम विवाह से खफा पिता ने 22 वर्षीय बेटी अंकिता शर्मा की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस दौरान युवती की चीखें सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने किसी अनहोनी को लेकर इसकी सूचना पुलिस को दी थी। इस मामले में सूचना मिलने के बाद पुलिस जब मौके पर आई तो युवती की मां और भाई घर पर नहीं मिले। पिता शव के पास बैठा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। यह देख पुलिस हैरान रह गई। घटना रात करीब 12 बजे की है। विमल शर्मा की बेटी अंकिता शर्मा ने गांव नहटोली निवासी अमित पचौरी से फरवरी में प्रेम विवाह किया था।

बेटी ने लव मैरिज की थी

घरवालों को इसकी जानकारी बाद में हुई। शादी के बाद वह पति के साथ रहने के बजाए अपने मायके में रह रही थी। शादी के बाद से घरवाले अंकिता के खिलाफ हो गए थे। घर में आए दिन झगड़ा हो रहा था। रविवार की रात को ग्रामीणों ने अंकिता के चीखने की आवाज सुनी थीं। उन्होंने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई तो अंकिता शर्मा का शव मिला। उसके गले पर निशान थे। पत्नी सीता और बेटा अंकुश शर्मा कहां गए विमल शर्मा ने यह नहीं बताया। ग्रामीणों की मानें तो हत्या के बाद विमल ने पत्नी और बेटे को घर से भगा दिया। फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। जैतपुर थाने में हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी है। इस हत्या की वजह प्रेम विवाह बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:लव अफेयर में मां-बेटे की हत्या; तेजाब से चेहरा जलाया, कातिल प्रेमी का कबूलनामा
ये भी पढ़ें:शाहजहां बनीं प्रतीक्षा; लव अफेयर के 10 साल बाद पवन संग लिए सात फेरे

पड़ोसी नहीं पहुंचते तो ठिकाने लगा दिया जाता शव

बताया गया है कि विमल के पड़ोसियों ने जब आधी रात को अंकिता की चीखें सुनी तो वे किसी अनहोनी की आशंका पर मकान के बाहर इकट्ठे हो गए। गेट खटखटाया और आवाज भी लगाई लेकिन उनको कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय विमल के घर की सभी लाइटें बंद थी। मोहल्लेवालों का कहना है यदि हम सब इकट्ठे न होते तो अंकिता का शव कहीं ले जाकर फेंक दिया जाता। इस वारदात के संबंध में अनुज शर्मा पुत्र रामधुरंधर निवासी ग्राम क्यारी (जैतपुर) ने मुकदमा दर्ज कराया है

आईटीबीपी में जवान है अमित

विमल पिछले करीब 15 वर्षों से किराए के मकान में परिवार के साथ रह रहा था। परिवार में पत्नी सीता, बेटा अंकुश और बेटी अंकिता थे। अंकिता और अमित एक-दूसरे को जानते थे। दोनों ने परिवार की सहमति के बिना कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस विवाह से युवती का परिवार नाराज था। अमित भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में तैनात है।

मां और भाई की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार मां और भाई की तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या की साजिश में अन्य परिजनों की कोई भूमिका थी या नहीं।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका ने अंजली के हाथ पकड़े, पति ने दबाया गला, रोंगटे खड़े कर देने वाला मर्डर

प्रतियोगी परीक्षा देने से पहले हो गई अंकिता की हत्या

22 वर्षीय अंकिता ने जैतपुर के सिद्धांतराज इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था। फिर ऊदी मोड़ स्थित कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। पड़ोसियों ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। सोमवार को रेलवे की परीक्षा थी।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Agra News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।