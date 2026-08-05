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पिता ने ही बेटी को नदी में डुबोकर मार डाला, वीडियो भी बनाया, गर्भवती होने पर खौफनाक सजा

By Yogesh Yadav
पिनाहट (आगरा), हिन्दुस्तान संवाद
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आगरा से एक और हैरतअंगेज हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। एक पिता ने दिल्ली से बेटी को यहां लाकर चंबल नदी में डुबोकर मार डाला है। इस दौरान वारदाता का वीडियो भी बनवाया था। पुलिस शव की तलाश में जुटी है।

Father drowns daughter to death
दिल्ली से बेटी को आगरा लाकर पिता ने ही चंबल नदी में डुबोकर मार डाला।

यूपी में आगरा लगातार दूसरे दिन हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। जैतपुर में लव मैरिज के बाद 22 वर्षीय युवती की हत्या के दूसरे दिन बासौनी क्षेत्र में वारदात की घटना पता चली है । दिल्ली से यहां बेटी को लाकर पिता ने ही चंबल नदी में डुबोकर मार डाला है। 18 साल की बेटी गर्भवती थी। हत्या के दौरान वीडियो भी पिता ने बनवाया। दिल्ली पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी। जांच में शक की सुई पिता पर आकर अटक गई। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मंगलवार को दिल्ली पुलिस शव बरामद करने के लिए हत्यारोपी पिता को कस्टडी रिमांड पर लेकर बासौनी इलाके में पहुंची। उसके साथ में आरोपी का एक रिश्तेदार भी है। बीहड़ से सटे चंबल के इलाके में शव की तलाश की जा रही है।

बासौनी के गांव लखनपुरा निवासी लखपत सिंह पर अपनी 18 वर्षीय बेटी की हत्या का आरोप है। पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। लखपत सिंह दिल्ली के तिगड़ी इलाके में परिवार के साथ रहता है। आरोप है कि 29 जुलाई की सुबह पिता लखपत सिंह बेटी को दवा दिलाने के बहाने बासौनी क्षेत्र लेकर आया था। चंबल नदी में उसे डुबो दिया। चर्चा है कि पिता ने घटना के फोटो और वीडियो भी अपने मोबाइल फोन से बनाए थे। वापस लौटकर दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी थाने में बेटी की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस का शक पिता पर ही गहरा गया।

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चंबल नदी में सर्च अभियान

मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने थाना बासौनी क्षेत्र के अंतर्गत गांव लखनपुरा में पहुंचकर छानबीन की। थाना बासौनी पुलिस के साथ मिलकर चंबल नदी क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। युवती के शव की तलाश के लिए पीएसी के गोताखोरों को भी बुलाया गया। नदी में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

पुलिस ने क्या कहा

डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पूरा मामला दिल्ली का है। दिल्ली पुलिस एक आरोपित को कस्टडी रिमांड पर लेकर आई है। उसके ऊपर अपनी बेटी की हत्या का आरोप है। शव की तलाश में दिल्ली पुलिस की हर संभव मदद की जा रही है। इस संबंध में पूर्व में बासौनी थाने में कोई सूचना नहीं दी गई थी। बासौनी पुलिस को दिल्ली पुलिस से घटना की जानकारी हुई है। डीसीपी साउथ दिल्ली अनंत मित्तल ने बताया कि शव की तलाश की जा रही है।

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गांव में घटना को लेकर चर्चाएं तेज

ग्रामीणों को छानबीन कर रही पुलिस टीम से पता चला कि 18 वर्षीय खुशी का किसी युवक के साथ प्रेम संबंध थे। वह गर्भवती हो गई थी। घर वालों को इसकी जानकारी हुई तो बवाल खड़ा हो गया। पिता धोखे से बेटी को आगरा लेकर आया था। दिल्ली में लखपत टेंट का काम करता है। चंबल नदी में इस समय पानी अधिक है। ऐसे में शव मिलना इतना आसान नहीं है। घटना 29 जुलाई की सुबह छह बजे की बताई जा रही है। दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी थाना पुलिस ने 31 जुलाई को गुमशुदगी को हत्या के मुकदमे में तरमीम किया था।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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