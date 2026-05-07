Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेटे की शादी के दिन उठी पिता की अर्थी; अंतिम संस्कार के बाद निकली बारात, सादगी से हुईं रस्में

May 07, 2026 09:48 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, निगोहां (लखनऊ)
share

पिता की मौत के बाद गमगीन माहौल में युवक की शादी हुई। न ही कोई बैंडबाजा बजा और न ही किसी ने डांस किया। सादगी से विवाह संपन्न हुआ। किसान भाई लाल के परिवार में चार बेटे है बड़ा बेटा प्रदीप, संदीप, रंजीत और रिंकू है। भाई लाल की पत्नी कमला की करीब चार साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी।

बेटे की शादी के दिन उठी पिता की अर्थी; अंतिम संस्कार के बाद निकली बारात, सादगी से हुईं रस्में

लखनऊ के निगोहां एक ऐसी शादी जिसमें दूल्हे की आंखें छलक रही थीं। कोई गीत-संगीत या नृत्य नहीं। सब जैसे खोये-खोये से रस्में निभा रहे थे। निगोहां में जो हुआ उसने हर किसी की आंखें नम कर दीं। एक किसान परिवार में जहां शहनाइयां गूंजनी थीं, वहां मातम पसर गया। जिस आंगन में पिता ने बेटे की शादी के सपने संजोए थे, उसी आंगन से पहले पिता का शव निकला और उसके कुछ ही घंटों बाद बेटे की बारात।

बेटे की शादी के दिन पिता की मौत

निगोहां गांव के किसान भाई लाल अपने छोटे बेटे रिंकू कश्यप की शादी को लेकर खासे उत्साहित थे। घर में मेहमानों की भीड़ लगी थी। हल्दी-मेहंदी की रस्में जोर-शोर से चल रही थीं। सोमवार को अचानक भाई लाल की तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन मंगलवार को बारात निकलने की घड़ी आई, उससे पहले ही भाई लाल ने दम तोड़ दिया। इससे परिवार में कोहराम मच गया।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App

अंतिम संस्कार के बाद निकली बारात

रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने टूट चुके रिंकू और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। बड़े बुजुर्गों के निर्णय के बाद तय हुआ कि अंतिम संस्कार के पश्चात सादगी से विवाह संपन्न कराया जाएगा। पिता की मौत के बाद गमगीन माहौल में युवक की शादी हुई। न ही कोई बैंडबाजा बजा और न ही किसी ने डांस किया। सादगी से विवाह संपन्न हुआ।

ये भी पढ़ें:सात फेरों से पहले मंडप में पहुंचीं दो दुल्हनें, दिनभर पंचायत, रात में लौटी बारात
ये भी पढ़ें:शादी में जेवरों पर बवाल, घरातियों ने दूल्हे को बनाया बंधक; दुल्हन ने लौटाई बारात

रायबरेली के बंकागढ़ जानी थी बारात

किसान भाई लाल के परिवार में चार बेटे है बड़ा बेटा प्रदीप, संदीप, रंजीत और रिंकू है। भाई लाल की पत्नी कमला की करीब चार साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। परिवार के छोटे बेटे रिंकू की शादी मंगलवार को रायबरेली के बंकागढ़ गांव जानी थी। लेकिन बेटे की बरात से पहले ही भाई लाल की मौत हो गई। मौत से गांव में मातम छा गया।

ये भी पढ़ें:एक ही रस्सी से लटकती मिली प्रेमी-प्रेमिका की लाश, आज आनी थी लड़की की बारात

बिना बैंड बाजे सादगी के साथनिभाई गईं रस्में

शाम 4 बजे गांव के श्मशान घाट पर भाई लाल का अंतिम संस्कार किया गया। रात 8 बजे भारी मन और नम आंखों के साथ रिंकू चंद बारातियों के साथ रायबरेली के बंका गढ़ के लिए रवाना हुए। लड़की पक्ष को जब इस अनहोनी की सूचना मिली, तो वहां भी सन्नाटा पसर गया। बिना शोर-शराबे और बैंड-बाजे के सादगी के साथ विवाह की रस्में पूरी की गईं। शादी के बाद रिंकू अपनी पत्नी रोहिनी को लेकर घर लौटा, लेकिन गांव में न बैंड बजे और न ही स्वागत की रौनक दिखी। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा रहा। इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में रही है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।