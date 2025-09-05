father could not bear news his son being sentenced he died on 5th day son came from jail to perform his last rites बेटे को सजा मिलने की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाया पिता, 5वें दिन तोड़ा दम, जेल से मुखाग्नि देने आया बेटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfather could not bear news his son being sentenced he died on 5th day son came from jail to perform his last rites

बेटे को सजा मिलने की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाया पिता, 5वें दिन तोड़ा दम, जेल से मुखाग्नि देने आया बेटा

हाथरस में बेटे की सजा के पांचवें दिन मुरसान के गांव खोंदुआ में पिता की मौत हो गई। 30 अगस्त को कोर्ट ने खोंदुआ निवासी युवक को पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

Dinesh Rathour मुरसान (हाथरस)Fri, 5 Sep 2025 10:50 PM
share Share
Follow Us on
बेटे को सजा मिलने की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाया पिता, 5वें दिन तोड़ा दम, जेल से मुखाग्नि देने आया बेटा

हाथरस में बेटे की सजा के पांचवें दिन मुरसान के गांव खोंदुआ में पिता की मौत हो गई। 30 अगस्त को कोर्ट ने खोंदुआ निवासी युवक को पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बेटे को सजा होने की जानकारी मिलने के चार दिन बाद पिता ने दम तोड़ दिया। पिता की मौत के बाद जेल से बेटा मुखाग्नि देने गांव आया। पुलिस उसे अपनी निगरानी में गांव लेकर पहुंची।

कोतवाली मुरसान क्षेत्र के गांव खोंदुआ निवासी योगेंद्र सिंह पुत्र नारायन सिंह के खिलाफ मई 2025 में पत्नी की चाकू से हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचनात्मक व साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त योगेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पुलिस ने जेल भेज दिया। 30 अगस्त 2025 को न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा इस मुकदमे के अभियुक्त योगेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह को आजीवन कारावास व 12,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

बेटे को सजा होने पांचवें दिन पिता की हालत बिगड़ गई। उनको परिजन मथुरा वृंदावन के अस्पताल ले गए। जहां पर उनकी मौत हो गई। पिता की मौत की सूचना मिलते ही कोर्ट के आदेश पर बेटा मुख्याग्नि के लिए गुरुवार की रात को गांव आया। योगेंद्र अपने परिवार में इकलौता है। करीब 30 घंटे से इंतजार के बाद पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए बेटा जेल से आया।योगेन्द्र को अलीगढ़ पुलिस और मुरसान पुलिस की कड़ी निगरानी में गांव लाया गया।

UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |