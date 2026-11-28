कानपुर में एक 55 वर्षीय शख्स ने वहीं जाकर आत्महत्या कर ली, जहां 4 महीने पहले उनके बेटे ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी थी। दरअसल, बेटे की खुदकुशी से पिता आहत थे। बेटे की मौत का बोझ उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ता रहा।

कानपुर, संवाददाता। कहते हैं एक पिता के कंधे पर सबसे भारी बोझ होता है बेटे की अर्थी। कानपुर के चकेरी के रहने वाले 55 वर्षीय प्रकाश नारायण तिवारी ने अर्थी तो उठा ली लेकिन बेटे की मौत का बोझ उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ता रहा। आहत प्रकाश नारायण ने चार माह बाद गुरुवार रात को ठीक उसी जगह पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, जहां बेटे ने आत्महत्या की थी। शुक्रवार सुबह रामादेवी पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर उनका शव क्षत-विक्षत हालत में पड़ा मिला। घर वालों की जानकारी हुई तो कोहराम मच गया। पहले बेटे सचिन और अब प्रकाश की मौत से सभी बेहाल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

चकेरी के शिवकटरा हरिजन बस्ती निवासी प्रकाश नारायण तिवारी पंडिताई करते थे। परिवार में पत्नी सुमन तिवारी, बेटा अनुज तिवारी, बेटी प्रीति तिवारी, दामाद मनीष दीक्षित हैं। परिजनों ने बताया कि प्रकाश नारायण गुरुवार शाम करीब पांच बजे घर से मंदिर जाने की बात कहकर निकले थे। देर रात तक नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू की गई। शुक्रवार सुबह बेटी प्रीति चकेरी थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। यहां पर उन्हें पता चला कि प्रकाश नारायण का शव रामादेवी पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है। प्रीति ने बताया कि उनके पिता पूजा-पाठ कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनके मानसिक तनाव में होने की बात सामने आई है।

गहरा सदमा लगा था परिजनों ने बताया कि प्रकाश नारायण तिवारी अक्सर बेटे से कहते थे कि वह उनके कंधों का बोझ हल्का करेगा। सचिन की मौत के बाद उसके शव को कंधा देकर प्रकाश पूरी तरह टूट गए थे। बेटे के बारे में सोच-सोचकर सदमे में चले गए।

शादी के दो महीने बाद ही बेटे ने दे दी थी जान सचिन तिवारी प्राइवेट नौकरी करता था। बहन रीति तिवारी ने बताया कि भाई सचिन तिवारी की करीब छह महीने पहले शादी हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही सचिन की पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान करने लगे थे। परिवार का दावा है कि ससुराल पक्ष उल्टा बेटे से 10 लाख रुपये की मांग कर रहा था। फोन पर आए दिन उसके साथ गाली-गलौज की जाती थी। आरोप है कि पत्नी और ससुरालियों के विवाद से परेशान होकर शादी के दो माह बाद ही सचिन ने रामादेवी पुल के नीचे ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी।