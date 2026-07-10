बच्चे को खींचकर ले जा रहे तेंदुए से भिड़ गया पिता, मौत के जबड़े से छुड़ा लाया
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गए।चीख सुनने के बाद दौड़े पिता ने फावड़े से हमला किया तो तेंदुआ बच्चे को छोड़ भाग गया।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डिलारी थाना क्षेत्र के मलकपुर सेमली गांव के पास शुक्रवार दोपहर में धान की रोपाई के दौरान गन्ने के खेत से निकले तेंदुए ने किसान के आठ वर्षीय बेटे पर हमला बोल दिया। जबड़े में बालक को दबोचकर ले जाने लगा। चीख सुनने के बाद दौड़े पिता ने फावड़े से हमला किया तो तेंदुआ बच्चे को छोड़ भाग गया। शोर सुनकर अन्य साथी भी मौके पर पहुंच गए। गंभीर रूप से घायल बालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हमले से डरे ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुआ पकड़ने की मांग की है।
गांव मलकपुर सेमली निवासी किसान महेंद्र सिंह शुक्रवार को साढ़े 11 बजे रामगंगा नदी किनारे स्थित अपने खेत में धान की रोपाई करने गए थे। उनके साथ आठ वर्षीय बेटा आयुष भी था। काम के दौरान उन्होंने बेटे को खेत की मेढ़ पर बैठने को कह दिया। इसी बीच पास के गन्ने के खेत से अचानक निकला तेंदुआ आयुष को जबड़े में दबोचकर खेत की ओर खींचकर ले जाने लगा। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर महेंद्र सिंह तुरंत उसकी ओर दौड़े और हाथ में मौजूद फावड़े से हमला किया तो तेंदुआ बच्चे को छोड़कर तेंदुआ गन्ने की फसल में गायब हो गया। शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे अन्य किसान भी मौके पर पहुंच गए। घायल बालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई।
ग्रामीणों का कहना है कि रामगंगा खादर क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तेंदुए सैकड़ों पालतू पशुओं का शिकार कर चुके हैं और 20 से ज्यादा लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुके हैं। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है। उन्होंने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है।
मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी
सूचना मिलने पर वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी रवि कुमार गंगवार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के इलाके में तेंदुए की तलाश कराई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने बताया कि वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को कई बार जागरूक किया गया है कि वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र में छोटे बच्चों को खेतों पर साथ न ले जाएं। इसके बावजूद लोग बच्चों को साथ ले जाते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाया जाएगा। फिलहाल खराब मौसम के कारण अभियान में कुछ दिक्कत आ रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें