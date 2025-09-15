तंत्र-मंत्र में फंसकर 12 साल की बेटी के सिर पर मारा हथौड़ा, बेटे की चाहत में हैवान बना पिता

यूपी के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शख्स के अंदर बेटे की चाहत जगी और वह तंत्र-मंत्र के चक्कर में फंस गया। तांत्रिक के कहने पर 12 साल की अपनी ही बेटी पर हथौड़े से हमला कर दिया। आरोप बेटी से अश्लीलता करने का भी है।

यूपी के गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके में रहने वाला एक परिवार खुशहाल था। अचानक पति के अंदर बेटे की चाहत जगी और वह तंत्र-मंत्र के चक्कर में फंस गया। तांत्रिक के कहने पर 12 साल की अपनी ही बेटी पर हथौड़े से हमला कर दिया। आरोप बेटी से अश्लीलता करने का भी है। सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से बेटी घायल हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुधार होने के बाद पत्नी ने गुरुवार को थाने में केस दर्ज कराया तो पिता की यह हैवानियत सामने आई।

पति के खिलाफ दर्ज कराए गए केस में उसने कहा है कि उसकी शादी को 13 वर्ष हो गए हैं। बेटी की उम्र करीब 12 वर्ष है। परिवार में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले एक वर्ष से पति के मन में पता नहीं क्या आ गया है, जिसके बाद वह तंत्र-मंत्र में फंस गया है। पहले कभी-कभार शराब पीता था, लेकिन अब रोजाना धुत रहता है। नशे में आने के बाद रोज बेटे की बात करते हुए गाली-गलौज करता है। बीते 6 सितंबर को भी वह शराब के नशे में आया और उससे उलझ गया। कहा कि लगता है बेटी को मारना ही पड़ेगा, तभी बेटा पैदा होगा।

बेटी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तभी पति ने उस पर हथौड़े से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद पति फरार हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग आए। पड़ोसियों की मदद से घायल बेटी को अस्पताल पहुंचाया। हालत में सुधार होने के बाद उसने पुलिस में शिकायत की। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह का कहना है कि पत्नी की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी।