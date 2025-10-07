father became an executioner strangling his grandson to death this was the innocent boy s only fault जल्लाद बना बाबा, गला घोंटकर कर दिया नाती का कत्ल; मासूम का बस इतना सा था कसूर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
जल्लाद बना बाबा, गला घोंटकर कर दिया नाती का कत्ल; मासूम का बस इतना सा था कसूर

राजवेंद्र किसान हैं। शनिवार को उनके 8 साल का बेटे मुकेश का शव घर में भूसे के कमरे में मिला था। उन्होंने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। देर रात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस की शक की सुई घर के अंदर घूमी। पुलिस ने शक के आधार पर परिजनों से पूछताछ शुरू की।

Ajay Singh संवाददाता, झांसीTue, 7 Oct 2025 01:32 PM
यूपी के झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के गांव चकारा में शनिवार की रात कक्षा तीन के छात्र का शव भूसे के कमरे में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि के बाद पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड से परदा उठाया है। बर्तन चुराने और जेब से रुपए निकालने और मां का साथ देने पर बाबा जल्लाद बन गया था। उसने नाती की गला घोंटकर हत्या की थी। सुबूत मिटाने के लिए शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया और बकरी चराने चला गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

गांव चकारा के रहने वाले राजवेंद्र किसान हैं। शनिवार को उनके 8 साल का बेटे छात्र मुकेश का शव घर में भूसे के कमरे में मिला था। उन्होंने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद देर रात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस की शक की सुई घर के अंदर घूमी। पुलिस ने शक के आधार पर परिजनों से पूछताछ शुरू की। तभी चौंकाने वाला सच सामने आया है। मासूम नाती मुकेश का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बाबा सरमन निकला। थाना प्रभारी सरिता मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त सरमन का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसपर नाती के हत्या का मामला दर्ज किया गया।

ये था मामला

गांव चकारा के राजवेंद्र का 8 साल का बेटा मुकेश गांव के ही स्कूल में कक्षा तीन का छात्र था। शनिवार को उसका वह लापता हो गया था। लहचूरा थाना प्रभारी निरीक्षक सरिता मिश्रा पहुंची। देर रात नाती की तलाश की गई। जैसे ही परिवारवालों के साथ घर में बने भूसे वाले कमरे में गए तो उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा था। एसपी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार,सीओ मनोज सिंह मौके पर पहुंचे।

गला दबा और मुंह से आ गया खून

अभियुक्त ने आगे बताया शनिवार को उसे अत्यधिक गुस्सा आ गया और उसने नाती मुकेश को डांटना चाहा। लेकिन, गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया। जिससे उसके मुँह से खून निकल आया। अभियुक्त को यह आभास हुआ कि मुकेश की मृत्यु हो गई है तो वह डर गया और शव को भूसा वाले कमरे में ले जाकर छिपा दिया। इसके बाद बकरी लेकर बाहर चला गया। ताकि घरवालों को उस पर शक न हो। उसने बताया कि मृतक मुकेश अक्सर उसकी जेब से पैसे निकाल लेता था।

