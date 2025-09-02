father beaten in school reached to complain about his daughter molested allegations counter allegations principal family बेटी से छेड़खानी की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे पिता की पिटाई, प्रिंसिपल और परिवार में आरोप-प्रत्यारोप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
दोनों पक्षों ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। परिवार का आरोप है कि प्रधानाचार्य ने बात सुनने के बजाय गाली-गलौज करते हुए बाहरी लोगों को बुलाकर उसकी पिटाई करा दी। दूसरी ओर, प्रधानाचार्य ने भी परिजनों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। 

Ajay Singh संवाददाता, सहारनपुरTue, 2 Sep 2025 01:34 PM
यूपी के सहारनपुर में बेटी के साथ स्कूल में हो रही छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पहुंचे पिता ने स्कूल में पिटाई का मामला सामने आया है। दूसरी ओर, प्रधानाचार्य ने भी परिजनों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना का कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। एसपी देहात सागर जैन ने छेड़छाड़ के मामले से इनकार करते हुए बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

घटना सोमवार को नगर के एक पब्लिक स्कूल की है, कक्षा आठ की छात्रा का पिता अपनी बेटी के साथ स्कूल में काफी दिनों से हो रही छेड़खानी की शिकायत करने पहुंचा था। आरोप है कि प्रधानाचार्य ने बात सुनने के बजाय गाली-गलौज करते हुए बाहरी लोगों को बुलाकर उसकी पिटाई करा दी। हमले में पीड़ित पिता को काफी चोट आई।

परिजनों का कहना है कि सीएचसी से छात्रा के पिता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।दूसरी ओर, प्रधानाचार्य ने बताया कि 29 अगस्त को उन्हें स्कूल के एक लड़के व लड़की के गलत व्यवहार की जानकारी मिली थी, जिस पर उन्होंने दोनों को बुलाकर पूछताछ की। घटना की पुष्टि होने पर तत्काल प्रभाव से कक्षा 10 के छात्र को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था, जबकि लड़की के अभिभावक को इसकी जानकारी देकर स्कूल बुलाया गया था। आरोप है कि गुस्साए परिजनों ने स्कूल आकर गाली-गलौज करते हुए झगड़ा किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

देवबंद में तंत्र क्रिया कर युवती से किया दुष्कर्म

वहीं देवबंद के एक गांव में तंत्र क्रिया के बहाने युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बसपा पदाधिकारियों के साथ कोतवाली पहुंचे परिजों ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई।

कोतवाली क्षेत्र एक गांव निवासी परिवार सोमवार को बसपा के जिला संयोजक सुशील जायसवाल व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचा। इस दौरान पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि रविवार देर शाम मानकी गांव निवासी एक व्यक्ति तंत्र क्रिया के लिए उनके घर आया था। आरोप है कि उसने अपनी तंत्र-मंत्र की विद्या से पीड़ित के माता पिता को बेहोश कर दिया। जब उसके द्वारा विरोध किया गया तो आरोपी ने रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए गए। जिसके बाद आरोपी ने उसकी 20 वर्षीय बहन के साथ दुष्कर्म किया। आरोप लगाया कि इतना ही नहीं आरोपी किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है।

वीडियो हो रहा वायरल

घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होती नजर आ रही है। इसके साथ ही हंगामा भी हो रहा है। पुलिस भी वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।

