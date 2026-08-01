छात्र को डस्टर मारने का विरोध करने पर पिता को पीटा; प्रिंसिपल-प्रबंधक पर मुकदमा

रामपुर के बाल विद्या इंटर कॉलेज में फीस विवाद के दौरान कक्षा 12 के छात्र को डस्टर मारने और शिकायत करने पहुंचे उसके पिता से मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने प्रधानाचार्य और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्र का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

रामपुर जिले के पटवाई थाना क्षेत्र के महमूदपुर स्थित बाल विद्या इंटर कॉलेज में कक्षा 12 के एक छात्र को डस्टर मारने और उसके पिता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम बकैनियां निवासी जयवीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा सौरभ बाल विद्या इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र है। आरोप है कि 29 जुलाई को स्कूल में फीस को लेकर हुए विवाद के दौरान शिक्षक एवं प्रबंधक इरशाद हुसैन उर्फ शेरू ने ब्लैकबोर्ड साफ करने वाला डस्टर छात्र की ओर फेंक दिया। डस्टर उसके सिर में लगने से वह घायल होकर बेंच से नीचे गिर पड़ा।

डस्टर मारने का विरोध करने पर पिता को पीटा घटना की जानकारी मिलने पर जयवीर सिंह स्कूल पहुंचे और प्रधानाचार्य साबिर हुसैन व प्रबंधक से शिकायत की। आरोप है कि शिकायत करने पर दोनों ने उनके साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और धक्का देकर स्कूल परिसर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान उनकी जेब से 750 रुपये भी गिर गए। घायल छात्र को परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल रामपुर लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। जयवीर सिंह ने अपनी शिकायत में कॉलेज प्रबंधन पर छात्रों से अवैध वसूली करने के आरोप भी लगाए हैं।