पिता ने बेटे संग फेसबुक लाइव करके की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस पर लगाए आरोप

राहुल की पत्नी ने बीते साल 9 नवंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पिता ने पति राहुल पर आत्महत्या को उकसाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें मिरहची पुलिस ने राहुल को 29 दिसंबर को जेल भेजा था। 4 अप्रैल को जेल से छूटकर आया है। मंगलवार को उसने खुद को बेटे के साथ कमरे में बंद कर लिया।

UP News : उत्तर प्रदेश के नगला हिमांचल में एक युवक ने मंगलवार को फेसबुक पर लाइव आकर एसओ, तत्कालीन एसओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने बेटे के साथ आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि स्थानीय लोगों के समझाने पर वो कमरे से निकलकर आया। पुलिस उसे अपने साथ ले गई है।

मिरहची के गांव नगला हिमांचल निवासी राहुल की पत्नी ने बीते साल नौ नवंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पिता ने पति राहुल पर आत्महत्या को उकसाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें मिरहची पुलिस ने राहुल को 29 दिसंबर को जेल भेजा था। चार अप्रैल को जेल से छूटकर आया है। मंगलवार को ससुरालीजनों के खिलाफ मारपीट की शिकायत करने के बाद वह गांव आ गया। वहां खुद को कमरे में बंद कर दिया और बेटे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। लोगों के समझाने के बाद वह बाहर आ गया। मिरहची पुलिस युवक को अपने साथ ले गई।

युवक फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या की बात कही। आरोप लगाया कि वर्तमान एसओ नीतू वर्मा, तत्कालीन एसओ कपिल कुमार नैन ने सही कार्रवाई नहीं की। पत्नी की मौत के समय वह घर पर नहीं था, फिर भी उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। यही नहीं ससुरालीजनों ने बेटे के साथ उनकी पिटाई की। उसमें भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे है। आरोप है कि एक अन्य दरोगा, सिपाही ने तीन लाख से अधिक रुपये भी ले लिए तब भी कार्रवाई नहीं की। एसआई कपिल कुमार नैन का कहना है कि उनके समय में रिपोर्ट दर्ज हुई थी फिर वह ट्रेनिंग पर चले गए थे। जबकि एसओ मिरहची ने कॉल रिसीव नहीं की।

गला दबाकर मारने के प्रयास का आरोप गांव नगला हिमांचल निवासी राहुल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि नौ नवंबर को आरोपी ससुरालीजन विवेक, मोहरपाल, भानू, प्रदीप निवासी नगला कन्ही मिरहची ने मिलकर पिटाई की थी। मारपीट के दौरान प्राइवेट पार्ट पर भी चोट आई थी। नगदी, मोबाइल ले लिए। इतना ही नहीं गला दबाकर मारने का प्रयास भी किया। मिरहची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। एएसपी के आदेश पर मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।