Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेटों के हाथ की कटी अंगुलियां और हथेली लेकर कोतवाली पहुंचा पिता, खून से सने अंग देखकर पुलिस भी सकपकाई

Dinesh Rathour बागपत
Follow us on Google News
share

बागपत में बिजली फाल्ट ठीक कराने की बात पर लाइनमैन ने अपने साथियों के साथ दो भाइयों पर हमला बोल दिया। बचाव में दोनों ने अपने हाथ आगे जिससे उसकी अंगुली हाथ हथेली कट गई। पिता दोनों की कटी अंगुली और हथेली लेकर थाने पहुंचा तो अंग देखकर पुलिस भी सकपका गई।

बेटों के हाथ की कटी अंगुलियां और हथेली लेकर कोतवाली पहुंचा पिता, खून से सने अंग देखकर पुलिस भी सकपकाई

Baghpat News: यूपी के बागपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कानपुर में आईटीबीपी का जवान अपनी मां का कटा हाथ लेकर जिस तरह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा था वैसा ही केस अब बागपत में देखने को मिला। बागपत के अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बे में शुक्रवार को दो युवकों के पिता उनकी कटी हुई अंगुली और पंजा लेकर एफआईआर कराने कोतवाली पहुंचे। युवकों के परिजन कोतवाली पहुंचे तो उनके हाथ में पॉलीथीन बैग था। इस बैग में खूनी संघर्ष में घायल हुए दोनों युवकों के हाथ की हथेली और अंगुलियां थीं। खून से सने अंगों को देखकर पुलिस भी सकपका गई। पिता ने लाइनमैन और उसके साथियों पर धारदार हथियारों से दोनों भाइयों पर हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में लाइनमैन के परिजन दो दिन पहले मुकदमा दर्ज करा चुके हैं।

टटीरी कस्बा निवासी नेपाल सिंह ने बताया कि 30 जून को उसके घर की बिजली लाइन में फाल्ट हो गया था। इसकी शिकायत बिजलीघर पर की, लेकिन काफी देर बाद भी लाइनमैन नहीं पहुंचा। इस पर उनके बेटे मोहित और साहिल बिजलीघर पर पहुंचे तो वहां मौजूद एसएसओ ने कहा कि लाइनमैन अपने घर गया है। इसके बाद उनके दोनों बेटे संविदाकर्मी लाइनमैन के घर पहुंचे और फाल्ट ठीक करने को कहने लगे। आरोप है कि लाइनमैन ने गाली-गलौज कर दी। इसके बाद लाइनमैन ने साथियों के साथ मिलकर मोहित और साहिल पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने घर में ही खोदी पति की कब्र, हत्या के बाद बाथरूम में दफनाई लाश
ये भी पढ़ें:महिला की हत्या से सनसनी: बेल्चा मारकर उतारा मौत के घाट, खून से लथपथ मिला शव
ये भी पढ़ें:16 साल की साली से निकाह करने को पत्नी की हत्या, पति ने तेजाब पिलाकर मार डाला

दिल्ली में चल रहा दोनों का इलाज

आरोपियों ने साहिल के सिर पर वार किया तो उसने अपने हाथों से हमले को रोकना चाहा। इससे साहिल की हथेली व दो अंगुलियां कट गईं, जबकि मोहित के हाथ की एक अंगुली कटकर अलग हो गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद साहिल और मोहित बेहोश होकर गिर गए। सूचना पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को दिल्ली ले गए, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। शुक्रवार को युवकों के पिता नेपाल सिंह पॉलीथीन बैग में बेटों की कटी हुई हथेली और अंगुलियां लेकर परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचे। नेपाल सिंह ने लाइनमैन और उसके साथियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि इस घटना में लाइनमैन पक्ष की तरफ से पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अब दूसरे पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Bagpat Latest News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।