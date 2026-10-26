निमंत्रण से लौट रहे पिता और दो बेटियों को ट्रक ने रौंदा, रातभर नीचे दबे रहे तीनों के शव
बस्ती में बेटियों के साथ बाइक से घर लौट रहे पिता की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे में दोनों बेटियों ने भी दम तोड़ दिया। तीनों के शव रात भर ट्रक के नीचे दबे रहे। सोमवार सुबह जानकारी मिलने पर क्रेन की मदद से ट्रक हटवाकर तीनों के शव बाहर निकाले गए।
यूपी के बस्ती से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां निमंत्रण से दो बेटियों के साथ बाइक से घर लौट रहे पिता की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे में दोनों बेटियों ने भी दम तोड़ दिया। तीनों के शव रात भर ट्रक के नीचे दबे रहे। सोमवार सुबह जानकारी मिलने पर पैकोलिया और गौर पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से ट्रक हटवाकर तीनों के शव बाहर निकाले गए। हादसे की खबर मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।
गौर थाना क्षेत्र के कोठवा गांव निवासी 35 वर्षीय राजेश यादव रविवार रात करीब नौ बजे अपनी दो बेटियों 11 वर्षीया शिवांगी और 5 वर्षीया मानवी के साथ पैकोलिया थाना क्षेत्र के रामापुर गांव से निमंत्रण में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बभनान से गौर की ओर जा रहे पशु आहार लदे ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर विधायक निधि से बने कैप्टन जयपाल सिंह स्मृति द्वार के पोल से टकरा गया और सड़क किनारे गड्ढे में उतर गया।
रात भर ट्रक के नीचे दबे रहे तीनों के शव
ट्रक के नीचे झाड़ियां और पानी होने के कारण तीनों उसके नीचे दबे रह गए। रात में किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी। उधर, परिजन उनकी तलाश में जुटे रहे। सोमवार सुबह ट्रक के नीचे तीनों के दबे होने की जानकारी मिलने पर पैकोलिया और गौर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रक हटवाया और तीनों के शव बाहर निकलवाए। जानकारी के मुताबिक राजेश यादव गौर थाने के जैतापुर राजस्व गांव में चौकीदार के पद पर तैनात थे। उनकी दोनों बेटियां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीताराम भानु प्रताप सिंह इंटर कॉलेज, अटरोहाखास में पढ़ती थीं। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक छा गया।
फिरोजाबाद में कार ने 4 लोगों को रौंदा
सड़क हादसे से जुड़ा मामला फिरोजाबाद से भी सामने आया है। नसीरपुर क्षेत्र के गांव छटनपुर में टेसू-झांझी की शादी के बाद विसर्जन करने जा रहे ग्रामीणों पर बेकाबू कार कहर बनकर टूटी। कार ने सड़क किनारे नाचते-गाते एक दर्जन ग्रामीणों को रौंद दिया। हादसे में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने तीन बहनों, एक युवती और एक युवक को मृत घोषित कर दिया। जबकि आठ ग्रामीण गंभीर घायल हो गए। उधर, राहगीरों ने कार में सवार चालक और तीन अन्य लोगों को पकड़कर बेरहमी से पीटा और मरणासन्न कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से कार सवारों को बचाकर अस्पताल भिजवाया। वहीं, गुस्साए ग्रामीणों ने शव नहीं उठने दिए और हंगामा कर दिया। कई थानों का फोर्स, उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। देर रात समझाने पर ग्रामीण माने।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें