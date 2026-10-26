निमंत्रण से लौट रहे पिता और दो बेटियों को ट्रक ने रौंदा, रातभर नीचे दबे रहे तीनों के शव

बस्ती में बेटियों के साथ बाइक से घर लौट रहे पिता की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे में दोनों बेटियों ने भी दम तोड़ दिया। तीनों के शव रात भर ट्रक के नीचे दबे रहे। सोमवार सुबह जानकारी मिलने पर क्रेन की मदद से ट्रक हटवाकर तीनों के शव बाहर निकाले गए।

यूपी के बस्ती से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां निमंत्रण से दो बेटियों के साथ बाइक से घर लौट रहे पिता की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे में दोनों बेटियों ने भी दम तोड़ दिया। तीनों के शव रात भर ट्रक के नीचे दबे रहे। सोमवार सुबह जानकारी मिलने पर पैकोलिया और गौर पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से ट्रक हटवाकर तीनों के शव बाहर निकाले गए। हादसे की खबर मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।

गौर थाना क्षेत्र के कोठवा गांव निवासी 35 वर्षीय राजेश यादव रविवार रात करीब नौ बजे अपनी दो बेटियों 11 वर्षीया शिवांगी और 5 वर्षीया मानवी के साथ पैकोलिया थाना क्षेत्र के रामापुर गांव से निमंत्रण में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बभनान से गौर की ओर जा रहे पशु आहार लदे ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर विधायक निधि से बने कैप्टन जयपाल सिंह स्मृति द्वार के पोल से टकरा गया और सड़क किनारे गड्ढे में उतर गया।

रात भर ट्रक के नीचे दबे रहे तीनों के शव ट्रक के नीचे झाड़ियां और पानी होने के कारण तीनों उसके नीचे दबे रह गए। रात में किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी। उधर, परिजन उनकी तलाश में जुटे रहे। सोमवार सुबह ट्रक के नीचे तीनों के दबे होने की जानकारी मिलने पर पैकोलिया और गौर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रक हटवाया और तीनों के शव बाहर निकलवाए। जानकारी के मुताबिक राजेश यादव गौर थाने के जैतापुर राजस्व गांव में चौकीदार के पद पर तैनात थे। उनकी दोनों बेटियां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीताराम भानु प्रताप सिंह इंटर कॉलेज, अटरोहाखास में पढ़ती थीं। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक छा गया।