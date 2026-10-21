दुर्गा पूजा पंडाल में जहरीले सांपों के साथ करतब दिखा रहे थे बाप-बेटे, दांत तोड़ते समय दोनों को डंसा; मौत

बाराबंकी में दुर्गा पंडाल में जहरीले सांप के साथ करतब दिखाना बाप-बेटे को भारी पड़ गया। सांप ने पहले बेटे और फिर बाप को डंस लिया। इससे दोनों की मौत हो गई। वहीं इस घटना से पंडाल में शोक की लहर दौड़ गई।

यूपी के बाराबंकी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां दुर्गा पूजा पंडाल में जहरीले सांप के साथ करतब दिखाना पिता-पुत्र को भारी पड़ गया। सांप के डसने से दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, करतब दिखाने के दौरान बरती गई लापरवाही से गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।

जानकारी के मुताबिक सतरिख थाना क्षेत्र के मुनक्की पुरवा गांव निवासी 60 वर्षीय महेश रावत अपने 20 वर्षीय बेटे नौमीलाल के साथ सोमवार रात जैदपुर थाना क्षेत्र के जराहरा गांव में दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचा था। दोनों पकड़कर लाए गए सांप के साथ पंडाल में करतब दिखा रहे थे। नौमीलाल सांप के जहरीले दांत तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस बीच सांप ने उसे डंस लिया। यह देख पिता महेश बेटे को बचाने के लिए सांप को पकड़ने को कोशिश की तो उसे भी पैरों में डस लिया।

एंटी स्नेक वेनम के बाद भी नहीं बची बाप-बेटे की जान आनन-फानन में मौके पर मौजूद लोग दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने दोनों की बचाने की कोशिश की लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। इसके बाद उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन दोनों की मौत हो गई। सीएमएस डॉक्टर जेपी मौर्य के मुताबिक नौमीलाल को को एंटी स्नेक वेनम की 20 वायल दी गई थी लेकिन इसके बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। यहां तक कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। गला रुंधने के कारण वह बोल भी नहीं पा रहा था। वहीं उसके पिता महेश की भी इलाज के दौरान मौत हो गई।

बैग में थे 2 दर्जन सांप मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महेश काफी समय से सांप पकड़ने का काम करता था। उसके बैग में करीब दो दर्जन सांप थे। सोमवार रात वह ईंट-भट्ठे के पास पकड़े गए एक जहरीले सांप के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में करतब दिखा रहा था। इसी दौरान सांप ने महेश और उसके बेटे को डस लिया। करतब देखने के लिए पंडाल में लोगों की भीड़ जुटी थी। लेकिन घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई।