पिता ने बेटों के साथ मिलकर बुजुर्ग के सीने पर बरसाए ताबड़तोड़ घूसे, हार्ट अटैक से मौत

मेरठ में 6500 रुपये के लेनदेन के विवाद में बुजुर्ग पर उसके ही साझीदार ने बेटों के साथ मिलकर हमला कर दिया। बुजुर्ग के सीने पर घूसे बरसा दिए, जिससे बुजुर्ग की हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। 

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, मेरठWed, 24 Sep 2025 09:11 PM
यूपी के मेरठ में एक सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई। जहां 6500 रुपये के लेनदेन के विवाद में बुजुर्ग पर उसके ही साझीदार ने बेटों के साथ मिलकर हमला कर दिया। आरोपियों ने बुजुर्ग के सीने पर घूसे बरसा दिए, जिससे बुजुर्ग की हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद आक्रोशित परिजनों ने मोहल्ले में हंगामा कर दिया और आरोपियों के घर पर चढ़ाई कर दी। जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर दौड़ी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आरोपी पक्ष को हिरासत में लिया गया। वहीं, पुलिस घटना को लेकर लीपापोती में लगी है।

ये मामला लिसाड़ी गेट के श्यामनगर का है। बाबर वाली गली निवासी 67 वर्षीय आशिक अली अपने पड़ोसी अशरफ के साथ मिलकर चावलों के खरीद-फरोख्त का काम करते थे। दोनों के बीच पिछले दो दिन से हिसाब में 6500 रुपये की गड़बड़ी को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार को भी दोनों पक्ष में विवाद हुआ था, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने बीच-बचाव करा दिया था। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे के आसपास दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए। आरोप है कि अशरफ ने अपने बेटे आसिफ और शाहवेज के साथ मिलकर आशिक अली को घेर लिया और मारपीट कर दी। आशिक अली के सीने पर घूसे मारे, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई।

परिजनों ने आशिक अली को अस्पताल पहुंचाया लेकिन उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को वापस घर ले आए। शव घर पहुंचते ही हंगामा हो गया। आशिक अली के परिजनों ने आरोपी आसिफ के घर पर हमला कर दिया, जमकर मारपीट हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति संभाली। इस दौरान दोनों पक्ष को अलग किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं, पुलिस ने आरोपी पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। स्थिति को देखते हुए पुलिस को मोहल्ले में तैनात किया गया है।

मृतक के बेटे ने बताई हमले की कहानी

आशिक अली के दो बेटे इमरान, फिरोज और दो बेटी नाजरीन व हुमा हैं। इमरान ने ही घटना को लेकर पुलिस को तहरीर दी है। आरोप लगाया कि उसके पिता के सीने पर आरोपियों ने घूसे मारे थे, जिसके कारण हालत खराब हो गई थी। आरोप लगाया कि सोची समझी साजिश के तहत मारपीट की गई, ताकि शरीर पर चोट के निशान न आए। इस मामले में आरोपियों से भी पुलिस पूछताछ में लगी है।

इस मामले एसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि दो पक्षों के बीच लेनदेन का विवाद है। इसी दौरान दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बाकी की कार्रवाई की जाएगी।

Meerut News meerut lockdown Up News अन्य..
