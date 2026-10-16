बेटा होने की भविष्यवाणी गलत निकली तो बौखलाए पिता-पुत्र, सीने में गोली मारकर पुजारी को उतारा मौत के घाट
यूपी के मुजफ्फरनगर में पुजारी की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया है। बेटा होने की भविष्य गलत होने पर पिता-पुत्र ने पुजारी की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने दोनों पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है।
मुजफ्फरनगर, हिन्दुस्तान संवाद। मुजफ्फरनगर जिले के थाना भौराकलां पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने शिव मंदिर के पुजारी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो तमंचे और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि बेटा होने की भविष्यवाणी गलत निकली तो आरोपियों ने पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही अपने पड़ोसी को फंसाने की सजी भी रची। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का चालान कर दिया है।
एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक ने बताया कि गत मंगलवार रात भौराकलां क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर के पुजारी देवानंद भारती निवासी ग्वालियर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। खुलासे के लिए भौराकलां, फुगाना, तितावी थाने की पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच टीम को लगाया गया। पुलिस को घटनास्थल से हरेन्द्र नामक एक व्यक्ति के फोटो मिले थे। पुलिस ने इसी आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने यक्ष ऐप के माध्यम से प्राप्त तकनीकी सहायता व सूचनाओं के आधार पर साक्ष्य संकलन कर आरोपी जीशान और उसके पिता हाशिम निवासी भौराकलां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से दो तमंचे, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुजारी की हत्या करना स्वीकार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार पिता-पुत्र का चालान कर दिया है।
पुजारी से खुन्नस में थे पिता-पुत्र
एसपी देहात ने बताया कि पूछताछ में आरोपी पिता-पुत्र ने बताया कि पुजारी देवानंद भारती ने उनके घर में बेटा होने की भविष्यवाणी की थी। करीब डेढ़ माह पूर्व जीशान की पत्नी ने बेटी को जन्म दिया, जिस कारण घर में काफी विवाद भी हुआ। इसी विवाद के कारण पिता-पुत्र, पुजारी से खुन्नस रखने लगे। दोनों ने मिलकर पुजारी की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार घटना वाली रात दोनों मंदिर पहुंचे और पुजारी से दरवाजा खुलवाया। उसके बाद जीशान ने पुजारी के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी और दोनों मौके से फरार हो गए।
पड़ोसी को फंसाने की रची साजिश
दोनों आरोपियों ने पुजारी की हत्या करने के साथ अपने पड़ोसी हरेंद्र को हत्या में फंसाने की रची। पड़ोसी हरेन्द्र शराब पीकर अक्सर जीशान से गाली-गलौच करता था। इस कारण जीशान और हाशिम, हरेन्द्र से रंजिश रखते थे। हत्या में उसे फंसाने के लिए जीशान ने हरेन्द्र के व्हाट्सएप डीपी पर लगे उसके फोटो से फोटोग्राफर की दुकान पर पहुंचकर पासपोर्ट साइज फोटो बनवाए। पुजारी की हत्या के बाद हरेन्द्र के फोटो घटनास्थल पर फेंक दिए, ताकि पुलिस का शक हरेन्द्र पर जाए। हालांकि पुलिस इन फोटो की मदद से हत्यारोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने फुगाना, भौराकलां व तितावी क्षेत्र के सभी फोटोग्राफरों की दुकान से जानकारी जुटाई तो जानकारी हुई हरेन्द्र के फोटो जीशान ने बनवाए थे। उसके बाद पुलिस ने दोनों पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।