बिजनौर में दरिंदगी; युवती को खेत में खींचकर पिता-पुत्र ने की अश्लीलता, फिर जबरन पिलाया जहर, मौत

संक्षेप: बिजनौर के एक गांव में हुई दरिंदगी की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। खेत में युवती से अश्लील हरकत करने और जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने के आरोप में गिरफ्तार पिता-पुत्र को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है।

Wed, 15 Oct 2025 06:26 PMDinesh Rathour हल्दौर(बिजनौर)
यूपी के बिजनौर के एक गांव में हुई दरिंदगी की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। खेत में युवती से अश्लील हरकत करने और जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने के आरोप में गिरफ्तार पिता-पुत्र को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं इलाज के दौरान मेरठ मेडिकल कॉलेज में युवती की मौत हो जाने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना हल्दौर क्षेत्र के एक गांव में सोमवार शाम एक युवती घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव के ही विशाल, उसके पिता हेमेंद्र ने युवती को रोक लिया और जबरन पास के गन्ने के खेत में खींच लिया। आरोप है कि दोनों ने युवती के साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे जबरन कोई जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। घटना की जानकारी गांव के ही एक व्यक्ति ने 112 नंबर पर पुलिस को दी। पुलिस ने युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल से चिकित्सकों ने मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहां इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने विशाल और उसके पिता हेमेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

युवती का पोस्टमार्टम मेरठ मेडिकल कॉलेज में ही कराया जा रहा है। उधर थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर आरोपी विशाल और उसके पिता हेमेंद्र के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अब युवती की मौत के बाद रिपोर्ट में हत्या की धारा जोड़कर आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।