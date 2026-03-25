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कानपुर में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत

Mar 25, 2026 10:44 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर के अपार्टमेंट में बने सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आला अधिकारी, पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ और फायर टीम ने मौके पर पहुंच मजदूरों को टैंक से निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

कानपुर में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत

Kanpur News: यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां कल्याणपुर के गूबा गार्डन के अपार्टमेंट में बने सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा। एसडीआरएफ और फायर टीम ने मौके पर पहुंच मजदूरों को टैंक से निकालकर हैलट पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

कर्नलगंज के रहने वाले 45 साल के जावेद अपने 25 वर्षीय बेटे आबिद और दामाद इरफान के साथ गूबा गार्डन के एक अपार्टमेंट मेंट में सेप्टिक टैंक की सफाई करने पहुंचे थे। पहले राउंड में टैंक की सफाई करके तीनों लोग बाहर आ गए। दूसरे राउंड में जावेद और आबिद और गहराई में फंस गए। बहुत देर तक कोई आवाज न आने पर इरफान ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही कल्याणपुर थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा।

कुछ देर बाद डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें टैंक से बाहर निकालकर हैलट भेजा गया। जहां डॉक्टरों ने दोनों पिता-पुत्र को मृत घोषित कर दिया। एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि दो मजदूरों को टैंक से निकालकर हैलट हॉस्पिटल भेजा गया था।जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। परिजन मौके पर आ गए।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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