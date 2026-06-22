ट्यूबवेल पर पानी पीने के दौरान झटका करंट से बाप-बेटे की मौत, परिवार में मचा कोहराम
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ट्यूबवेल पर पानी पीने के दौरान झटका करंट से बाप-बेटे की मौत हो गई है। एक साथ परिवार में दो मौत की खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया।
यूपी के अलीगढ़ में क्वार्सी थाना क्षेत्र के गांव बरेहती में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। चूड़ी बेचने जा रहे पिता-पुत्र की झटका करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। वह ट्यूबवेल पर पानी पीने के लिए रुके थे। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिए हैं। एक साथ परिवार में दो मौत की खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया।
मूलरूप से फिरोजाबाद के किस्ती नगर निवासी नसीम (32) चूड़ी की फेरी लगता था। वर्तमान में वह गांव बरेहती में किराए के मकान में परिवार संग रह रहा था। परिजनों के अनुसार सोमवार की दोपहर वह आठ वर्षीय बेटे मुदस्सिर के साथ ढ़केल पर चूड़ी बेचने पड़ोसी गांव में जा रहा था। रास्ते में वह पानी पीने के लिए एक नलकूप पर रुक गए। बेटा नलकूप के पास नाली से पानी पी रहा था। तभी वहां मक्का के खेत में लगे झटका करंट की चपेट में आ गया और जमीन पर गिर गया। यह देख नसीम उसे बचाने के लिए दौड़े तो वह भी करंट की चपेट में आ गए। कुछ ही देर में पिता-पुत्र अचेत हो गए। वहां से गुजर रहे राहगीरों की नजर पिता-पुत्र पर पड़ी तो शोर मचा दिया। सूचना मिलते ही ग्रामीण व थाना पुलिस मौके पर पहंुच गई। पुलिस कर्मी दोनों को एबुलेंस की मदद से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
स्कूल की छुट्टियों में पिता का हाथ बंटाता था बेटा
परिवार में मुदस्सिर चार बहन भाइयों में दूसरे नंबर का था। स्कूल की छुट्यिां होने पर वह काम में पिता का हाथ बंटाता था। जैसे ही परिवार में मौत की खबर पहुंची तो कोहराम मच गया।
खेत के चारों ओर लगा रखा था तार,ट्रांसफार्मर से छोड़ रखा था करंट
किसान ने फसल को जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर तार लगा रखे थे। इसके बाद ट्यूबवेल पर लगे ट्रांसफार्मर से करंट छोड़ रखा था। जबकि खेतों में करंट वाली बाड़ लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
क्या है नियम
विद्युत अधिनियम 2003 के तहत घरेलू या कृषि कनेक्शन से सीधे तार जोड़कर खेत में करंट प्रवाहित करना अवैध है। इससे किसी इंसान या जानवर की मौत होने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।
सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि खेत में लगे झटका करंट की चपेट में आकर पिता-पुत्र की मौत हुई है। शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें